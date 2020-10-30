Путин выразил соболезнования Макрону в связи с терактом в Ницце

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических нападений во Франции, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — отмечается, в частности, в телеграмме.

Путин подтвердил готовность российской стороны «к самому тесному взаимодействию с французскими и другими зарубежными партнерами на всех направлениях контртеррористической деятельности», сообщили в пресс-службе.

«Президент Российской Федерации также подчеркнул, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции и передал слова самого искреннего сочувствия родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

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Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло утром. Неизвестный с ножом напал на находившихся в церкви прихожан и туристов. Нападавший был ранен при задержании. Власти Франции признали произошедшее терактом. Через несколько часов в Авиньоне неизвестный с ножом попытался напасть на полицейских, а в Лионе мужчина, также вооруженный ножом, был задержан на остановке, он готовился зайти в трамвай. В стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы.