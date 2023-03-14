Путин поздравил Папу Римского Франциска по случаю 10-летия его избрания

Президент РФ Владимир Путин передал Папе Римскому Франциску поздравления по случаю 10-летия со дня его избрания на папский престол. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ при Святом Престоле Александр Авдеев.

«Мы передали сегодня соответствующее послание президента РФ Владимира Путина», — сообщил дипломат.

Как сообщается на сайте Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также направил послание Папе Римскому Франциску, в котором поздравил его с 10-летием избрания Предстоятелем Римско-Католической Церкви и отметил важность диалога между религиозными лидерами.

Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран на папский престол 13 марта 2013 года. Он стал 266-м по счету Папой Римским, взяв себе впервые в папстве имя Франциск. На протяжении почти всех 10 лет в Ватикане жил в статусе почетного Папы на покое его отрекшийся от престола предшественник Бенедикт XVI, умерший 31 декабря 2022 года. Франциск в 2014 году возвел в лик святых двух других своих предшественников — Иоанна Павла II и Иоанна XXIII.