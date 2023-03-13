Патриарх Кирилл поздравил Папу Франциска с 10-летием избрания на престол Римских Епископов

13 марта 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании Папе Римскому Франциску поздравил его с 10-летием избрания Предстоятелем Римско-Католической Церкви.

«В нынешних сложных обстоятельствах Вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия», – отмечается в поздравительном адресе Патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил убеждение, что «в переживаемые нами трудные времена диалог между религиозными лидерами может принести благие плоды и способствовать объединению усилий людей доброй воли для исцеления ран (Иер. 30, 17) творения Божия».

Патриарх Кирилл пожелал Папе Франциску крепкого здоровья, душевного мира и неоскудевающей помощи от Христа Спасителя в трудах.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС