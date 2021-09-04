Пуэрто-Рико: невакцинированные священники не смогут служить

После видеопослания Папы Франциска о вакцинации как акте любви епископы Латинской Америки публикуют ряд документов, призывая и обязывая католиков вакцинироваться. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

С 15 сентября в Пуэрто-Рико только вакцинированные от COVID-19 священники и дьяконы смогут служить литургию: это предписание содержится в новом пастырском руководстве, опубликованном поместной епископской конференцией. В документе иерархи называют вакцинацию нравственным долгом и цитируют Папу Франциска, который в своем недавнем видеопослании определяет ее как «акт любви». Что касается непривитых верующих, то они смогут принимать участие в Святой Мессе в храме, но только в специально отведенном для них месте. Невакцинированным верным рекомендуется временно воздержаться от участия в каких-либо других общинных мероприятиях.

Новые предписания были обнародованы вслед за решением государственных властей, которые обязали госслужащих и сотрудников частных предприятий пройти вакцинацию. Епископы Пуэрто-Рико поясняют, что разработанные ими новые правила «не противоречат учению Церкви, а также заявлениям и действиям Папы в том, что касается вакцинации от COVID-19». Епископы пошли еще дальше правительства: в то время как власти предусматривают возможность отказа от вакцинации по религиозным соображениям при условии, что религиозные предстоятели подтвердят под присягой наличие таких обоснований, согласно документу епископата католическим священникам, дьяконам и пастырским сотрудникам запрещается давать такие подтверждения, поскольку, по мнению епископов, для отказа от прививки не существует никакого доктринального основания.

Конференция епископов Пуэрто-Рико называет возмутительным тот факт, что противники вакцинации манипулируют католическим вероучением. Тем же, кто считает, что обязательная вакцинация нарушает свободу личности, в пастырском руководстве дается следующий ответ: эта свобода никогда не бывает абсолютной, но она «ограничена принципом общего блага».

Что касается сомнения некоторых граждан в безопасности новых вакцин, документ напоминает, что вакцины, одобренные регулятором для США и Пуэрто-Рико, «безопасны и надежны». «Они не совершенны и не дают стопроцентной защиты от заражения», — добавляют иерархи, уточнив, что ни одна вакцина не дает полной гарантии защиты. Все это является обоснованием для «вакцинации как этического долга», утверждают епископы Пуэрто-Рико, где с начала пандемии коронавирусом заразились около 202 тысяч человек и скончались более 2800.

На днях колумбийские епископы также опубликовали послание Народу Божьему, призывая всех вакцинироваться от COVID-19. Согласно документу, отказ от прививки без уважительной причины – это проступок против общего блага. Колумбийские епископы не отрицают наличие этических вопросов, связанных с разработкой и производством вакцин, однако утверждают, что для верующего морально приемлема любая вакцина, имеющаяся в распоряжении.

«Мы призываем всех верных католиков, которые еще этого не сделали, под руководством собственного врача, с ответственностью подойти к решению о вакцинации и помочь другим поступать так же», — пишут епископы Колумбии.