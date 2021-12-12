Проповедник Папского Дома призвал вслушиваться в голос Святого Духа

В пятницу 10 декабря Проповедник Папского Дома кардинал Раньеро Канталамесса произнес в Зале Павла VI вторую адвентовскую проповедь для Святейшего Отца и членов Римской Курии.



«Хотя все мы знаем, что Бог – наш Отец, наше отношение к Нему зачастую бывает неправильным, – сказал он. – Чтобы и в самом деле почувствовать себя возлюбленными чадами Божьими и обращаться к Нему так, как это делал Иисус – Авва, Отче – нам необходимо стяжать Дух Богосыновства». Подходящей проверкой того, как именно мы представляем себе Божие Отцовство, может стать анализ ассоциаций, возникающих у нас в связи со словами «да будет воля Твоя». Божию волю мы нередко склонны соотносить с чем-то неприятным, болезненным, с каким-то испытанием. Вот поэтому нам так нужен Святой Дух: чтобы избавиться от подозрительности в отношениях с Богом, унаследованной от праотца Адама. Святой Дух преисполняет наши сердца чувством Богосыновства: благодаря Нему мы не просто верим, что усыновлены Богом, но и отчетливо ощущаем себя детьми Божиими.



«В ходе реколлекций, когда мы с искренним благочестием приступаем в Таинствам и вслушиваемся в слово, открывая ему свое сердце, или когда мы молимся о ниспослании Святого Духа, на нашу душу нисходит новый свет, в коем Бог по-новому являет нам Себя как Отец. Вот тогда-то мы уясняем, что значит Божие Отцовство; наши сердца смягчаются, и мы ощущаем себя рожденными заново благодаря пережитому опыту», – сказал священник-капуцин.

Касаясь темы Синодального пути, на который ныне вступила Католическая Церковь, кардинал Канталамесса подчеркнул, что идеалом для всякого соборного решения должно быть его соответствие формуле первого Апостольского собора в Иерусалиме: «Изволилось Духу Святому и нам…». Ведь только Святой Дух «открывает новые пути, не отменяя при этом прежних. Он не творит небывалых раньше вещей, но уже существующие вещи делает новыми». Другими словами, он не создает новые доктрины или институты, но «обновляет и оживотворяет те, которые были установлены Иисусом». Святой Дух является Наставником того обновления, которое святой Папа Иоанн XXIII считал задачей II Ватиканского Собора.



По материалам Vatican News