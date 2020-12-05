Проповедник Папского Дома начал цикл адвентовских проповедей

В Ватикане начались традиционные адвентовские встречи Папы и Римской Курии, которые будут проходить еженедельно по пятницам вплоть до Рождества. Утром 4 декабря проповедник Папского Дома священник-капуцин Раньеро Канталамесса, возведённый в сан кардинала на консистории 28 ноября, произнес свою первую проповедь для времени Адвента. Весь цикл проповедей кардинала Канталамессы посвящен теме «Пандемия: повод для размышлений над некоторыми вечными истинами», а источником вдохновения для него стали слова из 90-го (89) Псалма: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Приступая к духовным размышлениям, иеромонах процитировал итальянского поэта Джузеппе Унгаретти, который описывал состояние призывников в окопах Первой мировой войны в кратком стихотворении «Солдаты»: «Так себя чувствует осенняя на деревьях листва». Теперь всё человечество «испытывает подобное чувство быстротечности жизни», отметил проповедник, говоря о нынешней пандемии COVID-19. Каждый человек призван размышлять о неизбежности земного конца, однако жизнь верующего «не заканчивается смертью, ибо у нас впереди – вечная жизнь».

Кардинал процитировал святого Августина, согласно которому кончина – это «смертельная болезнь, которой заражаются при появлении на свет», и отметил, что она «поистине добрая старшая сестра и хороший учитель: она учит нас очень многому». Финал жизни, за которым немедленно последует Божий суд, является также окончательной мерой нашего земного пути, отметил проповедник Папского Дома: «Смерть – это конец всех разногласий и несправедливости между людьми. По словам нашего актёра-комика Тото, она – ‘уравнитель’, обнуляющий любые привилегии. Насколько же меньше войн и жестокости было бы на земле, если бы жестокосердные люди и угнетатели народов помнили, что им тоже вскоре придётся умереть! Взгляд на жизнь с точки зрения смерти чрезвычайно полезен для благой жизни. Тебя беспокоят проблемы и трудности? Найди правильную перспективу: посмотри на всё это со своего смертного одра. А теперь, как бы ты поступил, какое значение придал бы этим вещам? Ты с кем-то в ссоре? Взгляни на неё со смертного ложа. Что бы ты хотел теперь сделать: победить или унизиться, выиграть или простить? Мысль о смерти не позволяет нам привязываться к вещам, закреплять на земле дом своего сердца, забывая, что мы ‘не имеем здесь постоянного града’».

Кардинал Канталамесса подчеркнул, что есть только одна смерть, которую человек должен бояться, потому что её страшный яд действительно убивает: «Вечная смерть! ‘Смерть вторая’, по словам Книги Апокалипсиса (Откр 20,6). Это единственное, что действительно заслуживает названия смерти, потому что это вовсе не переход, не Пасха, а ужасный конец. Чтобы спасти людей от этой катастрофы, мы должны снова проповедовать христианам о смерти. Никто лучше Франциска Ассизского не знал нового, пасхального лика христианской смерти. Его кончина была поистине пасхальным переходом, transitus, как воспевает францисканская литургия. Почувствовав закат своей жизни, святой Франциск воскликнул: ‘Добро пожаловать, сестра моя Смерть!’ И всё же в его ‘Хвале творений’ – наряду с самыми сладкими стихами о смерти – у него есть и поистине ужасающие:

‘Хвала Тебе, мой Господи, за сестрицу Cмерть телесную,

которой никто из людей живущих не может избежать.

Горе тем, которые умирают в смертных грехах;

блаженны те, кого она настигнет в исполнении Твоей святой воли,

кому смерть, настигнув, не причинит зла’».

Кардинал Канталамесса подчеркнул: «Горе тем, кто умирает в смертных грехах! Если кто-то живёт в смертном грехе, для него смерть всё ещё имеет жало и яд». Поэтому «избавиться от греха – значит удалить жало у смерти». По словам проповедника Папского Дома, для приготовления к смерти имеется превосходное средство: «Установив Евхаристию, Иисус предвосхитил собственную смерть. Мы можем сделать то же самое. Действительно, Иисус даровал это средство, дабы позволить нам участвовать в Его смерти и соединить нас с Собой. Участие в Евхаристии – это самый истинный, самый справедливый и самый эффективный способ подготовки к смерти. В этом Таинстве мы также празднуем нашу смерть и приносим ее в жертву изо дня в день ​​Небесному Отцу. В Евхаристии мы можем вознести наше согласие, наш ‘аминь’ Отцу, тому, что нас ожидает, той смерти, которую Он пожелает допустить для нас. В Евхаристии мы ‘составляем завещание’: решаем, кому оставить свою жизнь и ради кого умереть».