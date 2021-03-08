Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе 3-го воскресенья Великого Поста. 7 марта 2021 г., Эрбиль, стадион имени Франсо Харири

Святой Павел возвестил нам, что «Христос есть Божья сила и Божия премудрость» (1 Кор 1,22-25). Иисус явил эту силу и премудрость прежде всего в том, что предложил прощение и проявил милосердие. Он соблаговолил сделать это не демонстрацией силы или обращением к нам свысока, с длинными, наукообразными наставлениями. Он сделал это, пожертвовав Своей жизнью на кресте. Он явил свою премудрость и силу, продемонстрировав неуклонную, до самого конца, верность Отчей любви; верность Богу Завета, Который вывел Свой народ из рабства и повел его путем свободы (ср. Исх 20,1-2).

Как же легко попасть в ловушку представлений о том, что нам следует показывать другим людям, как мы сильны или мудры; как легко угодить в ловушку созданных нашим воображением ложных образов Бога, которые будто бы способны обеспечить нам безопасность (ср. Исх 20,4-5). Однако истина заключается в том, что все мы нуждаемся в силе и премудрости Божиих, явленных Иисусом на кресте. На Голгофе он поверг пред Отцом раны, коими мы исцелились (ср. 1 Петр 2,24). Здесь, в Ираке, столько ваших братьев и сестер, друзей и сограждан несут на себе раны войны и насилия, раны как видимые, так и невидимые! Искушение состоит в том, чтобы отреагировать на эти и другие болезненные переживания, прибегая к помощи человеческой силы, человеческой мудрости. Вместо того Иисус показывает нам путь Бога – путь, которым пошел Он Сам; путь, которым Он призывает нас последовать за Собой.

В только что прослушанном нами Евангелии (Ин 2,13-25) рассказано, как Иисус изгнал из Иерусалимского храма меновщиков, всех покупателей и продавцов. Почему Иисус сделал нечто столь дерзкое и провокационное? Он сделал это, потому что Отец послал Его очистить Храм: не только храм из камней, но прежде всего храм нашего сердца. Иисус не мог допустить, чтобы Дом Отца Его превратился в рыночную площадь (Ин 2,16); тем более Он не желает, чтобы в наших сердцах водворились суета, хаос и смятение. Нам необходимо очистить свое сердце, привести его в порядок и очистить. От чего очистить? От запятнавшей его лжи, от лицемерного двуличия. От этого несвободен никто из нас. Это болезни, наносящие прямой вред нашему сердцу, оскверняющие нашу жизнь, делающие ее недостойной. Нам следует отказаться от фальшивых акций, от предложений обменять нашу веру в Бога на преходящие вещи, на временные преимущества. Необходимо, чтобы губительные искушения властью и деньгами были выметены из наших сердец и из Церкви. Чтобы очистить свои сердца, нам нужно испачкать руки, почувствовать личную ответственность, а не просто взирать со стороны на то, как страдают наши братья и сестры. Но как же нам очистить свои сердца? Своими собственными усилиями мы не в состоянии этого сделать – нам необходим Иисус. Это Он располагает нужной силой, чтобы победить наше зло, исцелить наши болезни, восстановить храм нашего сердца.

Желая продемонстрировать Свою власть и запечатлеть ее знамением, Иисус заявляет: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин 2,19). Только один Иисус Христос способен очистить нас от зла. Иисус, Который умер и воскрес! Господь Иисус! Дорогие братья и сестры, Бог не позволит нам умереть в наших грехах. Даже если мы отворачиваемся от Него, Он никогда не предоставляет нас самим себе. Он ищет нас, Он преследует нас, дабы призвать нас к покаянию и очистить нас от наших грехов. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез 33,11). Господь хочет, чтобы мы были спасены и стали живыми храмами Его любви в свидетельстве братства, служения и милосердия.

Иисус не только очищает нас от наших грехов, но и сообщает нам долю Своей силы и мудрости. Он освобождает нас от узких и вызывающих разногласия представлений о семье, вере и обществе, которые разделяют, противопоставляют и исключают, которые мешают нам строить открытую Церковь и открытое общество, проявляющее заботу о наших наиболее нуждающихся братьях и сестрах. В то же время Он укрепляет нас, чтобы мы не поддавались желанию отомстить, поскольку именно месть раскручивает спираль бесконечного насилия. Господь посылает нас в мир в силе Святого Духа не в качестве «ловцов душ», но в качестве учеников-миссионеров, в качестве людей, призванных свидетельствовать о преображающей жизнь силе Евангелия. Воскресший Господь делает нас инструментами Божьей милости и умиротворения, терпеливыми и бесстрашными зодчими нового общественного строя. И всё это свершается силой Христа и Святого Духа, как это разъясняет коринфянам апостол Павел: «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор 1,25). Христианские общины, состоящие из простых и скромных людей, становятся знамением пришествия Царствия Его, Царства любви, справедливости и мира.

«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин 2,19). Иисус говорил о храме тела Своего, но также и о Церкви. Господь дает нам обещание, что силой Своего Воскресения Он сможет воздвигнуть и нас, и наши общины из руин, ставших следствием несправедливости, разделения и ненависти. Это есть то самое обещание, которое мы празднуем в каждой Евхаристии. Очами веры мы распознаём присутствие среди нас Распятого и Воскресшего Господа. И мы учимся воспринимать Его освобождающую премудрость, восстанавливать силы, припадая к Его ранам, находить в них исцеление и мотивацию, чтобы способствовать пришествию в наш мир Его Царства. Ранами Его мы исцелились (ср. 1 Петр 2,24). Из этих ран, дорогие братья и сестры, на нас изливается бальзам Его милосердной любви. Ибо Он, как Добрый Самарянин человечества, желает утолить всякую боль, исцелить все болезненные воспоминания и обеспечить будущее мира и братства на этой земле.

Церковь в Ираке милостью Божией уже очень многое сделала для возвещения этой чудесной премудрости Креста, распространяя Христовы милосердие и любовь, особенно среди самых нуждающихся. Даже в условиях крайней нищеты и невзгод многие из вас оказывали щедрую и конкретную помощь, являя свою солидарность с бедными и страждущими. Это одна из причин, побудивших меня приехать к вам в качестве паломника, чтобы быть среди вас, чтобы поблагодарить вас, чтобы утвердить вас в вере и свидетельстве. Сегодня я могу воочию убедиться, что Церковь в Ираке жива, что Христос жив и действует в этом Его святом и верном народе.

Дорогие братья и сестры, я вверяю вас, ваши семьи и ваши общины, заступничеству Девы Марии, воссоединившейся со Своим Сыном в Его Страстях и Смерти и разделившей радость Его Воскресения. Так пусть же Она ходатайствует за нас и приведет нас ко Христу, Силе и Премудрости Божией.