Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе праздника Пресвятой Богородицы Марии. 1 января 2023 г., Ватикан

1 января, в праздник Пресвятой Богородицы и 56-й Всемирный день мира, Папа Франциск возглавил Божественную литургию в базилике Святого Петра, молясь об упокоении новопреставленного Бенедикта XVI. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима напомнил, что святой Народ Божий ликовал на улицах Эфеса, когда в 431 году отцы Собора провозгласили Деву Марию Богородицей. Это существенный факт веры, но прежде всего – прекрасная новость: у Бога есть Матерь, и поэтому Он навсегда связал Себя с человечеством. Родившись от Марии, Бог показал Свою конкретную любовь к людям: в Пресвятой Деве Слово стало плотью, и в груди Христа ради каждого из нас бьётся плотское сердце.

«Сегодня мы вверяем Пресвятой Матери нашего возлюбленного Папу на покое Бенедикта XVI, дабы она сопровождала его на пути из этого мира к Богу».

О Пресвятой Богородице, отметил Папа Франциск, написано много книг и великих трактатов, но прежде всего – титул Матери вошёл в повседневный ритм человеческих сердец молитвой «Радуйся, Мария», которая завершается словами: «Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных». И Матерь Христа всегда откликается, прислушивается к просьбам детей, благословляет со своим Сыном на руках, приносит нежность Бога, ставшего плотью. Она дарует надежду, в который мы, начиная новый год, «нуждаемся как земля в дожде», подчеркнул Епископ Рима. Ключ к надежде – это Мария, именно к ней мы возносим молитву о её многострадальных чадах, уже не имеющих сил молиться, «о множестве братьев и сестёр, страдающих от войны во многих частях планеты, которые живут в эти праздничные дни в темноте и холоде, в боли и страхе, окружённые насилием и безразличием. Ради тех, кто лишён мира, мы приветствуем Марию, женщину, которая принесла в мир Князя мира» (см. Ис 9,5; Гал 4,4).

Через руки Матери, подчеркнул Святейший Отец, «Божий мир хочет войти в наши дома, в наши сердца, на нашу землю». Но как нам принять его? На этот вопрос уже ответили персонажи сегодняшнего Евангелия, которые первыми увидели Марию с Богомладенцем: бедные, уставшие вифлеемские пастухи. Они пошли и увидели, ибо сначала нужно отправиться в путь. В ночном сумраке пастухи пошли «с поспешностью», говорится в тексте, ибо «благодати Святого Духа не ведома медлительность», подчеркнул Епископ Рима, цитируя св. Амвросия. Именно так они смогли найти Мессию, которого многие искали и ждали веками. Чтобы встретить Бога и Его мир, нельзя сидеть в бездействии и ждать, когда всё наладится; нужно подниматься на ноги, идти, рисковать, пачкать руки, чтобы делать добро и открыться Божьей новизне, пребывающей в смиренном служении и смелой заботе.

Увидев «Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (ст. 16), изумлённые пастухи начали рассказывать другим об Иисусе, «славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели» (см. ст. 17-18,20). Поворотным моментом, отметил Святейший Отец, стало их лицезрение Иисуса. Очень важно, подобно пастухам, охватить взглядом Младенца и остаться перед Ним в молчании, созерцая «утешительную нежность Богочеловека, Его и нашей Матери». К сожалению, часто мы не успеваем даже на минуту побыть с Господом, чтобы услышать Его Слово, помолиться, поклониться, прославить Его. То же самое происходит и в отношении ближних: нет времени выслушать жену, мужа, поговорить с детьми… «И как же здорово послушать стариков, дедушек и бабушек, заглянуть в глубину жизни и заново открыть свои корни».

Христиане призваны подражать пастухам, с поспешностью выходя в путь, чтобы, найдя Бога, в тишине созерцать Его, сказал Папа Франциск и в конце проповеди вместе со всеми участниками богослужения трижды воззвал к Пресвятой Богородице, Матери Спасителя.