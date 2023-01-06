Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе праздника Богоявления. 6 января 2023 г., Ватикан

6 января Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу праздника Богоявления и в своей проповеди прокомментировал евангельский рассказ о волхвах, которые пришли в Вифлеем поклониться Богомладенцу (Мф 2,1-12). Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что волхвам не давал покоя вопрос: «Где тот, Который родился?». Опираясь на их опыт, мы понимаем, что исходной точкой поисков является беспокойство из-за нерешённых вопросов. Именно это беспокойство выводит людей из апатичной зоны комфорта и даёт понять, что вера не является результатом собственных усилий или рассуждений, но истинным даром Божьим. Мы выходим на поиски Бога, когда неудержимо задаёмся вопросами о счастье, о полноценной жизни, о неослабевающей любви. По словам Папы, «атмосфера, которой мы дышим», ежедневно предлагает некие «суррогаты», чтобы подавить наше беспокойство, чтобы мы забыли о жизненно важных вопросах. Среди таких «транквилизаторов души» – соблазнительный культ потребления, удовольствия, развлечения, идолопоклонство благополучию: всё, что призывает «не думать слишком много, не напрягаться и просто наслаждаться жизнью». Но если бы волхвы так поступили, они никогда бы не встретили Господа, отметил Папа, подчёркивая, что Бог обитает в наших беспокойных вопросах; «в них мы ищем Его», ибо Он пребывает в ностальгии по справедливости, любви, примирению и миру.

Господа можно встретить в рискованном путешествии, как это сделали волхвы, отметил Папа, цитируя Бенедикта XVI: «Их внешнее паломничество было выражением их внутреннего путешествия, внутреннего паломничества их сердца». Мудрецов не останавливают опасности, они всегда в пути. Так происходит и с нашей верой, подчеркнул Святейший Отец: без постоянного движения и диалога с Господом, без слушания Слова Божьего и настойчивости она не может расти. Недостаточно иметь какие-то представления о Боге и знать несколько молитв, успокаивающих совесть; необходимо стать учениками, следуя за Иисусом и Его Евангелием, беседовать с Господом обо всём в молитве, искать Его в повседневных ситуациях и в лицах братьев и сестёр.

Наконец, «третье место встречи с Господом – это «изумлённое поклонение». В конце долгого и опасного пути волхвы вошли в дом, «увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему» (ст. 11). Таким образом наше беспокойство, вопросы, духовный путь и практика веры должны сойтись в поклонении Господу: там они находят свой источник и достигают цели, встречая Бога и облекаясь в Его любовь. Именно Божья любовь, подчеркнул Папа, даёт основание надежде, которая освобождает от зла, открывает сердца для любви к ближним, помогает строить более справедливый и братский мир. «Будем же поклоняться Богу, а не собственному эго; будем поклоняться Богу, а не ложным идолам, которые искушают нас очарованием престижа и власти. Будем же поклоняться Богу, чтобы не склониться перед временными вещами и соблазнительной, но пустой логикой зла», – призвал Епископ Рима и, завершая проповедь, сказал:

«Братья, сёстры, не позволим в нас угаснуть беспокойству вопросов; не будем останавливаться в пути, поддававшись апатии или комфорту. Встретив Господа, предадимся изумлению поклонения. Тогда мы узнаем, что свет озаряет даже самые темные ночи: это Иисус, горящая утренняя звезда, солнце справедливости, милосердное сияние Бога, который любит каждого человека и каждый народ на земле».