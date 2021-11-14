Проповедь Папы Франциска на Мессе 33-го воскресенья Рядового времени (Всемирный день бедных). 14 ноября 2021 г., собор Св. Петра

Образы, к которым Иисус прибегает в сегодняшнем Евангелии, повергают нас в замешательство: солнце затмилось, луна больше не дает света, падают звезды и силы небесные колеблются (Мк 13,24-25). Однако, развивая Свою мысль, Господь призывает нас надеяться, поскольку именно в этот момент предельного сгущения тьмы приидет Сын Человеческий (Мк 13,26). Мы заранее можем ощущать признаки Его приближающегося пришествия, подобно тому, как появление листьев на смоковнице дает нам знать о приближении лета (Мк 13,28).

Прочитанный евангельский фрагмент помогает нам уяснить смысл истории в двух ее аспектах, коими являются претерпеваемое ныне страдание и обращенная в будущее надежда. Этим обусловлены все те болезненные противоречия, в которые во все века погружено человечество, и в то же время здесь же намечается перспектива ожидаемого Спасения: встреча с грядущим Господом, способным освободить нас от власти зла. Рассмотрим же оба эти аспекта, попытавшись оценить их с точки зрения Иисуса.

Первое: претепеваемое ныне страдание. Мы являемся непосредственными участниками истории, запечатленной бедствиями, насилием, страданиями и несправедливостью; истории, грезящей об освобождении, которое, кажется, никогда не наступит. Те, кто сильнее всего уязвлен, угнетен и даже раздавлен – это бедняки. Это они – «самое слабое звено». Всемирный день бедных, который мы сегодня отмечаем, подразумевает обращенный к нам призыв не отводить взгляд от страданий наиболее уязвимых. Их ситуация символически описана в сегодняшнем Евангелии. Солнце их жизни омрачено одиночеством, луна их ожиданий померкла, звезды их мечтаний затерялись во мраке; основы их существования колеблются. И всё это вследствие нищеты, в которую их загнали. Они – жертвы несправедливости и неравенства, жертвы презрения со стороны равнодушного общества, не замечающего их, бросающего их на произвол судьбы.

Но имеется и другой аспект: упование на завтрашний день. Желание Иисуса – распахнуть наши сердца навстречу надежде, снять с нас бремя беспокойства и страха, порождаемых актуальным состоянием мира. Он дает нам понять, что хотя всё вокруг погружается во мрак и близко к разрушению, Сам Он тем временем приближается. Из хаоса нашей трагической истории рождается будущее нашего Спасения. Упование на завтрашний день расцветает средь ныне терзающей нас боли. И в самом деле, Спасение Божие – это не просто некое связанное с будущим обетование. Божие Спасение и теперь присутствует в нашей терзаемой недугами истории, проникая собой мир со всеми его язвами, со всей его несправедливостью. Мы все так или иначе уязвлены. Царство Божие расцветает подобно нежным листочкам на смоковнице проливаемых бедняками слёз, направляя историю к ее конечной цели: к финальной встрече с Господом, Царем вселенной – Единственным, Кто может нас по-настоящему освободить.

А теперь мы спросим самих себя: а что же требуется от нас, христиан, в этой ситуации? От нас требуется питать надежду на завтрашний день, исцеляя при этом актуальные язвы общества. Оба эти явления взаимосвязаны: если вы не будете работать над тем, чтобы исцелять актуальные ныне язвы, вам едва ли удастся сберечь надежду на «светлое завтра». Надежда, порождаемая Евангелием, не имеет ничего общего с пассивным ожиданием того, что «завтра будет лучше, чем вчера». Суть евангельской надежды в том, чтобы сделать Божие обетование Спасения актуальным уже сегодня. Актуальным сегодня, актуальным ежедневно. Христианская надежда – это не наивный, подростковый оптимизм тех, кто надеется, будто всё может измениться само собой, а тем временем живет себе и живет как жил. Христианская надежда сопряжена с ежедневными усилиями, конкретными жестами по приближению Царства любви, справедливости и братства, которое возвестил Иисус. К примеру, ни левит, ни священник, равнодушно прошедшие мимо израненного разбойниками человека, не были носителями христианской надежды. Ее носителем стал чужак, самарянин, оказавший помощь пострадавшему (ср. Лк 10,30-35). И сегодня Церковь хочет во всеуслышание заявить: «Люди, остановитесь, посейте семена надежды в средоточии нищеты. Приблизьтесь к беднякам и посейте надежду». Возложите на таких людей свою надежду и надежду Церкви. Вот что от нас требуется: стать среди руин современного мира неутомимыми зодчими надежды; стать светилами в ситуации, когда солнце затмилось; стать исполненными любви свидетелями сострадания в ситуации повсеместно распространенного равнодушия; присутствовать и проявлять внимание там, где всё всем безразлично. Стать свидетелями сострадания. Мы никогда не сможем сделать ничего доброго, если не проявим сострадания. В лучшем случае какие-то наши дела смогут быть формально названы добрыми, но они не будут иметь отношения к христианскому пути, ибо не затронут ничьих сердец. Сердце способно тронуть только сострадание: мы приближаемся, мы сострадаем и творим дела нежной любви. Так ведет себя Бог: Он приближается, сострадает и проявляет нежность. И просит нас о том же сегодня.

Недавно мне на память пришли слова одного епископа, который был близок к беднякам, который сам был нищим духом. Это был дон Тонино Белли, и он сказал: «Мы не можем довольствоваться надеждой; мы должны организовывать надежду». Если наша надежда не воплотится в решения и конкретные акты заботы, водворения справедливости, солидарности и заботы о нашем общем доме, страдания бедных не будут облегчены; «экономика отбросов», которая вынуждает их оставаться на обочине, не будет преобразована; их ожиданиям не будет дан ход. Это мы все, и христиане в первую очередь, призваны «организовывать надежду» – я цитирую здесь замечательные слова дона Тонино Белли, – организовывать надежду наилучшим образом, чтобы конкретизировать ее в нашей повседневной жизни, в наших отношениях, в наших социальных и политических обязательствах. В данном случае я думаю о благотворительном служении множества христиан, о трудах Офиса Элемозинария Его Святейшества… Чем они заняты? Они организуют надежду. Не подают копеечки здесь и там, а организуют надежду. Это то, о чём Церковь просит нас сегодня.

Сегодня Иисус предлагает нам простой, но весьма выразительный образ надежды. Это образ листьев смоковницы, появление которых указывает на близость лета. Иисус отмечает, что листья появляются на ветви, когда сама ветвь размягчается (Мк 13,28). Дорогие братья и сестры, есть в мире нечто, что побуждает расцветать надежду и облегчает страдания бедных. Это нежность! А то, что пробуждает в нас нежность, – это сострадание. Нам необходимо преодолеть собственный эгоцентризм, собственное жестокосердие – а именно это является соблазном наших дней, соблазном «реставраторов», которые желали бы видеть Церковь полностью упорядоченной, абсолютно жесткой: это идет не от Святого Духа. Мы обязаны преодолеть этот соблазн: жесткости следует претвориться в надежду. Мы призваны справиться с искушением сосредотачиваться на одних лишь собственных проблемах. Нам необходимо стать нежнее перед лицом трагедий окружающего мира, разделить с ним его боль. Подобно нежным побегам распускающегося дерева, мы призваны поглощать загрязнения атмосферы и превращать их в нечто доброе. Какой смысл бесконечно разглагольствовать о проблемах, спорить и возмущаться – всё это нетрудно делать. Что нам нужно, так это сознательно подражать листьям, которые ежедневно и незримо превращают грязный воздух в чистый. Иисус желает, чтобы мы стали «трансформаторами добра»: людьми, которые дышат тем же зараженным воздухом, что и все прочие, но при этом отвечают на зло добром (ср. Рим 12,21). Людьми, которые действуют: преломляя хлеб с голодными, трудясь во имя справедливости, помогая беднякам в их нуждах и восстанавливая их достоинство. Так, как это делал самарянин.

Как же прекрасна юная евангельская Церковь, готовая выйти за собственные границы, чтобы по примеру Иисуса возвещать Благую Весть беднякам (ср. Лк 4,18). Позвольте мне остановиться на этом прилагательном: «юная». Церковь, которая несет надежду, всегда юна. Церковь Пророческая, которая уже одним своим присутствием ободряет сокрушенных сердцем и отверженных мира сего, говоря им: «Мужайтесь, Господь рядом. И для вас лето тоже наступает в разгар зимы. Из самой вашей боли рождается надежда». Так давайте же, братья и сестры, перенесем это видение надежды в наш мир. Давайте сделаем это с нежностью к беднякам, приближаясь к ним с состраданием, не осуждая их, ибо и нас тоже будут судить. Ибо это с ними, с бедняками, солидаризуется Иисус: в них живет Иисус, в них Он ожидает нас.

Перевод «Сибирской католической газеты»