Проповедь кадинала Гуджеротти на VII Мессе за упокой Папы Франциска. 2 мая 2025 года, Ватикан, собор Святого Петра

2 мая в базилике Святого Петра Папу Франциска поминали за литургией представители восточных католических Церквей. Торжественную Мессу с их участием, седьмую в ряду заупокойных богослужений, возглавил бывший префект Дикастерии Восточных Церквей кардинал Клаудио Гуджеротти.

Пасхальный период напоминает, что воскресение не свойственно человеческой природе: оно даруется Богом через Его Духа, подчеркнул иерарх. Именно благодаря Святому Духу человек обретает усыновление и может взывать: «Авва, Отче». Однако сегодня творение и сам человек кажутся почти лишёнными достоинства. Тем не менее «творение сопровождает человечество, ища нашей близости». Этот мотив был особенно близок Папе Франциску – не только как экологическая, но и как духовная истина: человек не одинок в своём страдании.

Ключевая часть проповеди кардинала была посвящена восточным католическим Церквам. Гуджеротти выразил благодарность католикам восточных обрядов за присутствие на Мессе, отметив, что они «обогащают вселенскость Церкви своими дарами, культурой и духовностью».

История Восточных Церквей, отметил иерарх, уходит в самую глубину христианства и несёт с собой «благоухание Земли Господней». Однако на протяжении столетий «на Западе порой не понимали» восточных братьев и сестёр. Сегодняшняя молитва является знаком единства, к которому призывал Папа Франциск, увещая «любить различия и ценить богатство всего подлинно человеческого».

Кардинал напомнил о драме христиан Востока: многие из них вынуждены покидать древние земли, ставшие Святой Землёй. «Будем внимательны к их вере, поддержим их, примем их – особенно теперь, когда так многие обречены на изгнание». В духе Папы Франциска Церковь внимает их страданиям: «Принять этот крик – значит не только вознести его Небесному Отцу, но и действовать, облегчая боль, где бы и в каких бы формах зло ни проявлялось»,

В конце проповеди кардинал призвал участников Литургии помолиться перед наступающим конклавом словами св. Симеона Нового Богослова – гимном Святому Духу: «Прииди, свет истинный! Прииди, жизнь вечная! Прииди, сокровенное таинство! Прииди, безымянное сокровище!…»

Перед тем, как преподать благословение, кардинал Гуджеротти поблагодарил представителей других христианских конфессий, которые приняли участие в заупокойной молитве о Епископе Рима.



Источник: русская служба Vatican News