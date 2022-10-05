Проповедь генерального викария Преображенской епархии о. Андрея Ферко на праздничной Мессе в честь святого Франциска Ассизского, 04.10.2022

Дорогие во Христе братья и сестры!

Я рад сегодня здесь с вами в это торжество слушать Слово Божие, Которое, как во времена святого Франциска, так и в нынешнее время наполняет нашу жизнь, показывая нам тот единственный Путь, по которому стоит идти. Ведь, взирая на св. Франциска, мы можем видеть то, что актуально для христианина в любое время.

Сегодня во вступительной молитве мы слышали, что он уподобился Христу. Можно сказать, что это задача касается каждого, кто принял Крещение, кто уверовал во Христа, кто старается следовать за Ним. Что это значит для нас? В одном повествовании говориться, как в некоем городе на рынке слепая женщина продавала фрукты. И однажды случилось так, что во время какого-то бытового конфликта подравшиеся посетители рынка задели её прилавок. Некоторые фрукты упали с прилавка, рассыпались и раскатились по земле. Один человек вдруг остановился и быстро собрал всё упавшее, положив плоды аккуратно на прежнее место. И тогда женщина неожиданно спросила этого человека: «Ты — Христос?». Он очень удивился и задал встречный вопрос: «А почему Вы спрашиваете?» — «Потому что ты мне сделал добро так, как делал Христос».

Дорогие! Я думаю, что смотря сегодня на святого Франциска (кстати, через четыре года, кажется, исполняется 800 лет со дня его смерти), смотря на всю его земную жизнь (опять же, если я правильно подсчитал — ему было 44, когда он умер), мы видим, что за прошедшие восемьсот лет не потерялось ничего из той особой привлекательности, которую он оставил в наследство миру своего времени и миру, живущему после него, а также нам – людям нашего времени. И эта привлекательность была именно в том, что он уподобился Христу. А как же этого достичь? Что, например, мы можем сделать, чтобы и в сегодняшнее время наша вера была привлекательной?

Рассмотрим хотя бы пару таких моментов.

Первое, что он сделал – не стал придумывать ничего нового. Он просто всерьез принял благую весть Евангелия. Он принял её как план своей жизни, как буквальную программу. Да, не всё шло легко. Начало его жизни, конечно, не соответствовало тому образу, который он потом нашел в Евангелии. Но когда он обрёл Свет Евангелия, Свет Слова Христова, то всерьез принял и пытался воплощать в свою жизнь. Это очень важный момент для него, как и для всех нас: Слово Евангелия не может остаться только красивой теорией, не может быть только тем, чем мы пользуемся лишь тогда, когда это нам выгодно, когда нам нравится. А когда уже не нравится, то оставляем его в стороне. Нет! Если мы хотим сохранить привлекательность нашей веры, то должны принять Евангелие полностью, так, как сделал это святой Франциск. Это непростая задача, потому что мы часто подвержены разным искушениям, ограничениям, может быть, не до конца что-то понимаем. Иногда говорим: как же всё это возможно изучить, ведь там столько много всего? Но здесь речь идет не о теоретическом познании. А о том, что мы уже знаем: не бояться воплотить наше доброе отношение к людям, наши жизненные позиции. Именно тогда это и становится привлекательным, когда нашу искреннюю позицию, то, во что мы реально веруем, мы пытаемся также реально воплотить в наши поступки. Это, что и сегодня восхищает нас, когда мы смотрим на жизнь святого Франциска.

Второе – его бедность. Кто-то сказал: бедность – не в том, что мы не имеем, или чем мы не владеем. А вопрос в том, насколько что-то другое владеет нами. Владеть же человеком может всякое. Это может быть наша гордыня, наше тщеславие или наш эгоизм. И это всё делает нас несвободными.

И с другой стороны – как раз эта зависимость от Бога, которую не боится показывать святой Франциск, она привлекательна. Потому что эта зависимость – это не унижение человека. Иногда люди, к сожалению, думают: ну, если я буду принимать всё то, что мне Бог говорит, то тогда же я буду не свободен. А я хочу делать, что хочу, хочу быть независимым. Из-за такого мышления люди начинают бояться такой ответственности или такой зависимости от Бога, которая, как им кажется, делает их несвободными. Они бы хотели наоборот, как уже неоднократно помышляли (может быт, это иногда закрадывается даже в наши молитвы) – управлять Богом: «Бог должен быть тем, кто должен исполнять мои желания». А зависимость от Бога, она, наоборот, ведёт нас к тому, чтобы мы были открыты для того, что Он нам предлагает. Открыты для того пути, который Он предлагает нам. Открыты для Слова. И это то, что – красиво! То, что привлекает! Потому что тогда человек избегает заблуждений или разочарований, которые ощущает или осознает, когда он хочет быть «независимым» от Бога. Наоборот, там, где мы принимаем то, что Божие, то, что Христово, это поднимает наше достоинство, это делает нас на самом деле свободными. Это делает нас людьми, которых Бог ценит, которых Он знает, которых Он знает по имени, которые Ему небезразличны.

А это уже третий момент, который я хотел бы отметить – то, что ведёт к настоящей радости. Франциск был человеком радости. А интересно, что эта радость не зависела от каких-то внешних мотивов, от того, что у него было, что он имел. Наоборот! У него была радость, которая исходила изнутри! Радость, которая не была связана с чем-то внешним. Это та радость, которую дарует нам Христос. Потому что эта радость – Дар, которым он делится с нами. Дар принятия нас опять Богом. «Дар того, что Бог не забыл про меня. Бог желает, чтобы я был в этом мире. У Него есть для меня место в этом мире. Бог – Тот, Который окружает меня Своей заботой. Бог – Тот, Кто на моей стороне. Бог – Тот, Кто во Христе показывает мне, как я велик в Его очах». Как красиво это святой Франциск осознал! И поэтому мог восхищаться потом и другими Божиими творениями, которые окружают нас, людей. А тогда уже мы можем воспринять и других людей, которые рядом с нами. И не потому, что они этого «заслуживают». Нам ведь часто кажется, что в мире есть много какой-то несправедливости, неблагодарности, не так ведут себя люди, как нам бы хотелось. Но это всё – на втором плане. Потому что там, где я уже осознаю, как Бог воспринимает человека, там я могу с радостью воспринять и то, что есть вокруг меня…

Дорогие! Пусть сегодняшнее торжество даёт нам возможность, взирая на этот пример святого Франциска, поразмышлять: каким образом я могу сделать что-то похожее? Что я могу сделать, чтобы и моя вера, моё отношение к миру, к людям, с которыми я живу, было привлекательным? Это не значит — искать себя, показать всем, какой я хороший. Нет! Это выражение именно нашей благодарности Христу за то, что Он принял нас за Своих братьев и сестёр. И это то, что никогда не теряет своей актуальности. Пусть будет святой Франциск и сегодня для нас ходатаем, чтобы мы не боялись идти тем путём, которым шёл он, когда искал ответ на свой вопрос – как стать подобным Христу. Аминь!

Новосибирск, Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,

Месса памяти св. Франциска Ассизского, 4 октября 2022 года