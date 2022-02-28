Программа апостольского визита Папы Франциска на Мальту

Ватиканский зал печати обнародовал программу 36-го международного апостольского визита Папы Франциска на Мальту, который будет проходить 2 и 3 апреля под девизом «Оказали нам немалое человеколюбие» (Деян 28,2), сообщает Vatican News.

В субботу 2 апреля в 8 часов 30 минут самолёт с Епископом Рима вылетит из аэропорта Фьюмичино и в 10 часов прибудет в средиземноморское островное государство. После приветственной церемонии в международном аэропорту Мальты состоится визит вежливости к президенту Республики и премьер-министру во Дворце магистров Мальтийского ордена в Валлетте, а затем встреча с представителями властей и дипломатического корпуса. По этому случаю Папа Франциск произнесет свою первую речь.

В 15 часов 50 минут Святейший Отец отправится из Валлетты на остров Гоцо. В половине шестого вечера Папа возглавит молебен в национальном святилище «Та Пину» и произнесёт проповедь. Возвращение на остров Мальта запланировано на 19 часов 30 минут; Святейший Отец завершит первый день апостольского визита в резиденции апостольской нунциатуры.

Воскресным утром 3 апреля Папа встретится в частном порядке с членами Общества Иисусова, после чего посетит Грот святого Павла в одноимённой базилике. В этом символическом месте, напоминающем о кораблекрушении апостола язычников в 60 году, Святейший Отец проведёт молебен. В 10 часов 15 минут Папа возглавит Святую Мессу на центральной площади в городе Флориана, после чего произнесёт полуденную молитву «Ангел Господень».

Вторая половина дня будет посвящена мигрантам: Епископ Рима встретится с группой беженцев в приёмном центре «Мастерская мира им. Иоанна XXIII» в Хал-Фаре и выступит с речью. Это будет последняя встреча в рамках апостольского визита.

После прощальной церемонии в международном аэропорту Мальты в 17 часов 50 минут Папа Франциск вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 19 часов 40 минут.