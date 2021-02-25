Профессор Бернабеи – новый личный врач Папы

Папа Франциск назначил своим личным врачом профессора Роберто Бернабеи. Итальянский медик заменит на этом посту доктора Фабрицио Соккорси, который заботился о здоровье Святейшего Отца с 2005 года и скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом, 9 января этого года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

69-летний Роберто Бернабеи родился во Флоренции. В 1976 году он окончил факультет медицины и хирургии Католического университета Святейшего Сердца в Риме и специализировался в области внутренней медицины и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время Роберто Бернабеи является профессором внутренней медицины и гериатрии, директором Школы специализации в области гериатрии (ординатуры) римского Католического университета Святейшего Сердца, а также главой Отделения геронтологии, неврологии и ортопедии при университетской больнице имени Агостино Джемелли в Риме. Ранее он занимал должность президента Итальянского общества геронтологии и гериатрии и был членом Европейской академии медицины старения (European Academy for Medicine of Ageing). Роберто Бернабеи является автором многочисленных научных работ и статей.