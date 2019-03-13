Продолжаются духовные упражнения Святейшего Отца и сотрудников Римской Курии

В «Доме Божественного Учителя в Аричче» продолжаются духовные упражнения Папы Франциска и Римской Курии. Ежедневно отец-бенедиктинец Бернардо Франческо Мария Джанни предлагает два размышления, объединённые общей темой: «Град из пламенных стремлений. Пасхальные взгляды и жесты в жизни мира». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В проповедях итальянского иеромонаха звучат высказывания Джорджо Ла Пиры, поэзия Марио Луци, размышления Романо Гвардини и Отцов Церкви. Богословское и культурное достояние Церкви позволяет взглянуть глазами Евангелия на наши города и помочь им стать «пламенными пространствами любви, мира и справедливости». Огонь любви Иисуса доверен свидетельству, заботе и воодушевлению каждого христианина, и это время Великого Поста позволяет верующим возродить дарованное им Божье пламя, которое заглушают «привычки, уныние и та самая теплохладость, которую справедливо обличают на имеющих ключевое значение страницах Книги Апокалипсиса». «Пусть дыхание и сила Святого Духа проходят через нас, дабы преобразить наши слабости и уязвимость в новое пламя горячих стремлений», — воскликнул проповедник

Человек может «родиться также и в старости»: это происходит, «когда мы чувствуем в себе жажду и потребность желания», когда мы действительно участвуем «в Пасхальном событии подлинного возрождения свыше». Поэтому христиане не должны сдаваться перед «пеплом внутри и снаружи нас», ибо это «второе сотворение может произойти в каждом человеке, благодаря любому слову и событию». Поэтому важно не стремиться к немедленным, лёгким и эфемерным результатам, а предпринимать действия, способные создавать «новую динамику в обществе» и обеспечить полноценный прогресс человека, подчеркнул о. Джанни, добавив: «Давайте не будем прислушиваться к дряхлым сердцам, которые заглушают эйфорию молодости; обратимся к старикам, у которых глаза горят надеждой».

Бенедиктинский аббат призвал своих слушателей задуматься о недуге наших городов — равнодушии, а также об искоренении жизни в мегаполисах. С помощью безразличия человек «защищает себя от других» и уходит от ответственности перед реальностью, однако путь христианина связан с поиском первозданной красоты и тех критериев, которые исходят от осознания великой любви Бога к людям. Проповедник подчеркнул, что новым поколениям нужно оставить «будущее лучшее, чем настоящее, в котором мы живём, доверив его в духе радикально противоположном равнодушию, в духе пламенного участия». Это «означает отказ от нашего иллюзорного пребывания в центре всего»: только со Христом в центре истории и пространства мы можем надеяться на подлинное обращение. «Только в этом случае результатом хорошего Великого Поста будет наша готовность позволить руке Божьей воссоздать нашу красоту. Со смирением доверим Божьей деснице нашу структуру, которая, вопреки всей нашей самонадеянности, остаётся глиной, оживлённой дуновением Господним, но всё же глиной, хрупкой и убогой», — подвел итог своему очередному размышлению о. Бернардо Джанни.