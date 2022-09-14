Приветствие Патриарха Кирилла участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит 14 и 15 сентября 2022 года в столице Казахстана.

Его Превосходительству

Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву,

Президенту Республики Казахстан

Организаторам, участникам и гостям

VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

(14-15 сентября 2022 года, Нур-Султан, Казахстан)

Ваше Превосходительство,

глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Уважаемые лидеры и представители религиозных общин,

государственные и общественные деятели,

дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся на гостеприимной казахстанской земле для участия в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Нынешний форум посвящен роли религиозных лидеров в духовной и общественной жизни людей в постпандемийные времена. Нет сомнений в том, что сегодня человечество переживает один из сложнейших периодов современной истории. К вызовам, порожденным пандемией коронавирусной инфекции, добавились продовольственные, энергетические и экономические проблемы, вызванные попытками построить мир без опоры на нравственные ценности. Эти попытки привели за последние два десятилетия не только к утрате понятия о справедливости в международных отношениях, но и к жестокому противостоянию, военным конфликтам, распространению терроризма и экстремизма в разных концах света.

Сегодня людям как никогда прежде сложно ориентироваться в потоке информации, сопротивляться идеологическим внушениям, сохранять трезвый ум и душевный мир. Мы стали свидетелями искажения исторических фактов и небывалых манипуляций массовым сознанием. Не потому ли в обществе остается все меньше любви, милосердия, сострадания. Все чаще мы слышим и читаем в публичном пространстве слова, исполненные ненависти по отношению к целым народам, культурам и религиям.

Избранный некоторыми властителями мира сего путь диктатуры, соперничества и конфронтации ведет человечество к гибели. И в этих условиях именно вера способна отрезвить людей, вернуть их на путь диалога и сотрудничества, ибо в традиционных религиях остаются незыблемыми основополагающие нравственные принципы человеческого бытия.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить властям Казахстана особую признательность за то, что по их приглашению в столице Республики вновь смогли собраться авторитетные религиозные лидеры со всего мира. Возможность ведения диалога в нынешних непростых обстоятельствах – весьма ценный ресурс, важный шаг на пути к решению существующих проблем. Уверен, что миротворческий диалог религиозных лидеров вкупе с их влиянием на умы и сердца людей может и должен способствовать преодолению вызовов современности, гармонизации международных отношений, утверждению справедливого миропорядка.

Желаю участникам Съезда содержательного и полезного общения, взаимопонимания и согласия, в чем да поможет всем вам Бог.

С уважением

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Patriarchia.ru