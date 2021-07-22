Прихожане Николаевского храма в Оксфорде поклонились мощам святых неразделенной Церкви

В праздник Всех святых, в земле Британской и Ирландской просиявших, который отмечался 11 июля 2021 года, прихожане храма святителя Николая в Оксфорде (Великобритания) во главе с настоятелем протоиереем Стефаном Платтом совершили молебное пение в расположенном в этом городе храме-оратории святого Алоизия Гонзаги.

Молебен был отслужен по благословению епископа Сурожского Матфея и с разрешения настоятеля католического храма.

В этом храме хранится киот, содержащий частицы мощей многочисленных древних святых Британских островов. В конце молебна было пропето величание святым, и паломники смогли приложиться к мощам угодников Божиих неразделенной Церкви.



Источники: Служба коммуникации ОВЦС, сайт Сурожской епархии