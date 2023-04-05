Приходской Крестный Путь-2023 в Томске (ФОТО)

31 марта 2023 года, в последнюю пятницу месяца, в католической общине Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария г. Томска был организован общеприходской Крестный путь, ежегодно проводимый Великим Постом.

Представьте себе, что вы смотрите на весь мир с высоты. Посмотрите на разнообразие природы и культур разных континентов. Подумайте о людях. Одни богаты, другие умирают от голода. У одних прекрасные, любящие семьи, другие чувствуют себя совершенно одинокими. Одни живут в мире и безопасности, другие — посреди ада войны.

По сути, сегодняшний мир мало чем отличается от мира, существовавшего чуть более двух тысяч лет назад. Именно тогда Господь Бог, глядя на этот мир во всем его многообразии, стал человеком. Почему?

Потому что любовь ничем не манипулирует и не принуждает, поэтому Бог, Который есть Любовь, не держит человека на поводке и не хватает его за руку, когда он хочет совершить зло. Но в то же время Бог не мог пассивно наблюдать за страданиями людей, которых Он любит даже больше, чем самый лучший родитель любит своего ребенка. Поэтому Бог стал одним из нас, чтобы передать каждому из нас самое важное послание: таким, какой ты есть сейчас, ты достоин того, чтобы тебя любили безусловно и до конца.

Потому что любовь лучше выражается поступками, чем словами. И часто лучше всего она выражается просто присутствием и близостью.

Вот почему, как христиане, во время крестного пути мы не созерцаем страсти Господа Иисуса: мы созерцаем Господа Иисуса, Который любит нас безусловно и присутствует в той жизненной ситуации, в которой мы находимся в данный момент; мы созерцаем любовь, которая не избежала Страстей; любовь, которая сильнее смерти.

Фото: Дмитрий Павлович