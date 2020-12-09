Приход в Челябинске отметил свой Престольный праздник (ФОТО)
Во вторник, 8 декабря, приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске отмечал свой престольный праздник.
Напомним, что в Преображенской епархии есть ещё один храм, для которого этот день является приходским торжеством – это приход Непорочного Зачатия Девы Марии в Новосибирске, который находится под опекой отцов-францисканцев.
Так же свой престольный праздник отмечает и главный католический собор в российской столице — городе Москве.
В храме Челябинска торжественную Мессу служили миссионеры-паллотины о. Ян Высоцкий SAC и о. Сергей Бильдис SAC. На ней прихожане особо помолились за отца Вильгельма Палеша, который построил церковь.
Праздник состоял из Адорации, чтения Святого Розария, главной части богослужения — Св. Мессы, а после Евхаристии община собралась на небольшое чаепитие со вкусными домашними пирогами.
По материалам паблика «Католики Челябинска и Челябинской области»
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