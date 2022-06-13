Приход Сошествия Св. Духа в Северной столице отметил свой престольный праздник (ФОТО)

В минувшее воскресенье 12 июня, когда по календарному совпадению Западная и Восточная Церкви одновременно отмечали Торжество Пресвятой Троицы, небольшая община католиков византийского обряда Санкт-Петербурга, собирающаяся на богослужения в цокольном этаже Успенского собора, отметила престольный праздник своего прихода.

Нижний храм, располагающийся по адресу: улица 1-я Красноармейская, дом 11, освящен в честь Сошествия Святого Духа. Настоятелем этого прихода вот уже много лет служит греко-католический священник Александр (Алехандро) Бургос.



Фотогалерея праздника подготовлена по материалам неофициального паблика общины: