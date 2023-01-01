Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI

Президент России В. В. Путин выразил соболезнования Его Святейшеству Папе Римскому Франциску в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI, сообщает kremlin.ru.

Ваше Святейшество,

примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI.

Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убеждённым защитником традиционных христианских ценностей. В период его понтификата между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами.

Мне довелось общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нём. Хотел бы в этот скорбный час передать Вам слова искреннего сочувствия.

С уважением,

Владимир Путин