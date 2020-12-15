Президент РФ поручил Минфину предоставить духовным школам льготные страховые тарифы

Владимир Путин поручил Министерству финансов предоставить духовным образовательным организациям возможность до 2024 года применять пониженные тарифы страховых взносов, сообщает Интерфакс со ссылкой на kremlin.ru.

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений, прошедшей 4 ноября 2020 года.

«Минфину России предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20 процентов, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 0 процентов», — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения данного поручения установлен до 1 февраля.