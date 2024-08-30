Президент Индонезии обсудит с Папой Римским конфликты на Украине и в Газе

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что обсудит с Папой Римским Франциском вопросы глобального мира и текущие конфликты на Украине и в секторе Газа во время визита понтифика в эту страну.

«В первую очередь мы сосредоточимся на вопросах мира. Для нас очень важно обсудить с Папой Римским эти вопросы, — приводит ТАСС слова индонезийского президента со ссылкой на издание Jakarta Globe. — Мы стремимся к установлению мира во всех конфликтных зонах, включая Газу, Украину и другие менее крупные продолжающиеся конфликты по всему миру».

Кроме того, глава государства выразил намерение сопровождать Папу во время его посещения мечети Истикляль или стадиона Гелора Бунг Карно (GBK) в Джакарте.

«Насколько это возможно, я буду сопровождать его», — добавил президент Индонезии.

Джоко Видодо ранее пригласил 87-летнего понтифика в крупнейшую в мире страну с мусульманским большинством, чтобы способствовать развитию межрелигиозного диалога. Папа Франциск первоначально планировал посетить Индонезию в 2020 году, но этот визит был отменен из-за пандемии коронавируса.

Как заявил 12 апреля 2024 г. директор Зала печати Ватикана, по вновь утвержденной программе Индонезию Святейший Отец посетит в период с 3 по 6 сентября. Она станет первой остановкой в двухнедельном туре Папы по Азии и Океании, которая продлится со 2 по 13 сентября. Также в течение этой поездки Епископ Рима посетит Папуа-Новую Гвинею, Сингапур и Восточный Тимор.