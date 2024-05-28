Президент Доминиканской Республики посетил Ватикан (+ ФОТО)

27 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Доминиканской Республики г-на Луиса Родольфо Абинадера Корону, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе дружественной беседы в Государственном секретариате было выражено удовлетворение добрыми двусторонними отношениями и желание их укреплять.

Стороны обсудили ценный вклад Католической Церкви в развитие страны, особенно в области образования и благотворительности, передает Vatican News со ссылкой на коммюнике Зала печати Святейшего Престола.

Беседа затронула темы общего интереса, такие как миграция и обстановка в регионе Карибского бассейна, а также подтвердила взаимное обязательство содействовать благу доминиканского народа.