Президент детской больницы «Бамбино Джезу» о героизме родителей

На общей аудиенции в среду 26 января Папа Франциск вновь говорил о мужестве родителей, призвав их никогда не опускать рук перед проблемами, связанными с детьми и просить о заступничестве святого Иосифа. О героизме родителей, свидетелем которого медперсонал ватиканской детской больницы «Бамбино Джезу» становится каждый день, рассказала в интервью ватиканским СМИ президент этого научно-исследовательского клинического центра Мариелла Энок. Подробности сообщает Vatican News.

Родители тяжелобольных детей «проявляют упорство и любовь, вплоть до героизма», — рассказывает Мариелла Энок, упомянув прежде всего о тех детях, которые приезжают на лечение из других стран, где у них, к сожалению, нет такой возможности. Родители, сопровождающие детей, не знают языка, не знакомы с местной культурой и средой. Кроме того, они находятся практически в полной изоляции, не отходя от постели своего ребенка.

«Часто я советую мамам сходить в парикмахерскую, чтобы дети видели их красивыми и спокойными, — рассказывает президент «Бамбино Джезу», — и они находят в себе мужество также и для этого. Конечно, есть и родители, не умеющие оторваться от постели своего ребенка, и это нередко создает проблемы в семье, в том числе со здоровыми братьями и сестрами, которые остались дома. Это поистине целый мир, мир сложный, и в нем многие родители даже становятся волонтерами в том же отделении, где умер их ребенок».

Мариелла Энок рассказывает, как больно видеть многочисленных родителей, сидящих на ступеньках больницы и на земле во время госпитализации их детей. Многие матери месяцами спят на раскладушке в палате своего ребенка, а отцы – в машине. Поэтому руководство больницы прилагает большие усилия, чтобы обновить ее структуры, и уже есть специальный дом для родителей госпитализированных детей. Они поистине герои: «Они умеют любить, умеют смотреть в глаза своих детей и приходить в восторг от одной лишь улыбки».

Мариелла Энок считает, что родители не должны терять надежду даже в самых тяжелых случаях. Например, от лейкемии сегодня выздоравливают в 85 процентах случаев: это большой знак надежды, а ведь раньше этот диагноз звучал как смертный приговор. Сегодня также увеличились возможности трансплантологии. Очень многие родители становятся донорами печени или почки для своих детей.

Энок сообщила, что уже в конце февраля в «Бамбино Джезу» откроется центр паллиативного лечения. Как утверждает Папа Франциск в Послании на Всемирный день больного, даже когда больного нельзя вылечить, его всегда можно лечить. Речь не идет о хосписе: здесь родители будут учиться уходу за своими тяжелобольными детьми, что даст им возможность осуществлять этот уход на дому.

Мариелла Энок отметила, что, в отличие от многих других медицинских учреждений, в «Бамбино Джезу» родители могут оставаться вместе с детьми, в том числе в отделении реанимации, даже когда у детей положительный тест на ковид.

«Наша больница на самом деле не совсем обычная: здесь врачи трудятся с огромной самоотдачей. Они сами родители и понимают чужие страдания. Наши врачи на Рождество встают из-за праздничного стола и отправляются в Грецию за ребенком, который должен быть госпитализирован или для которого нашлось сердце для пересадки». Все праздники врачи провели в больнице, совершенно не чувствуя себя героями.

Президент «Бамбино Джезу» отметила, что больница уделяет особое внимание детям, страдающим от войны и крайней нищеты в таких странах, как Сирия, Ливия и Камбоджа. Прежде всего помощь этим странам осуществляется на уровне профессиональной подготовки. Фонд больницы инвестирует значительные ресурсы в научные исследования. В Сирии врачи из «Бамбино Джезу» трудились в местной больнице, которая «была похожа на преисподняю, — рассказывает Мариелла Энок, — но мы не теряли веры и привезли туда не только вещи – лекарства, оборудование, — мы привезли свой опыт и знания». Точно так же, было организовано дистанционное обучение медперсонала в Ливии. Все, что делает больница «Бамбино Джезу», — это «дар Папы всему миру», — подчеркнула Мариелла Энок.