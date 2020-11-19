Президент Азербайджана пообещал защитить христианские святыни Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана пообещал защитить христианские святыни Нагорного Карабаха

Ноябрь 19, 2020

Правительство Азербайджана пообещало защищать христианские церкви и в Нагорном Карабахе, сообщает издание Christian Post со ссылкой на Associated Press.

Во время телефонного разговора пообещал Владимиру Путину, «что христианские церкви на азербайджанских территориях, которые возвращены Азербайджану в соответствии с трехсторонним заявлением, также будут должным образом защищены государством».

«Христиане Азербайджана будут иметь доступ в эти церкви», — говорится в сообщении офиса президента Алиева.

На фото — мужчина держит икону из Дадиванка, монастыря  IX века, принадлежащего Армянской Апостольской Церкви. Снимок был сделан в субботу, 14 ноября 2020 г., когда этнические армяне покидали регион Нагорного Карабаха (AP Photo / Дмитрий Ловецкий)

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