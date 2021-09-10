Пресс-секретарь Святого Престола: предстоящий визит Папы будет «духовным путешествием»

9 сентября на встрече с журналистами директор Ватиканского зала печати прокомментировал предстоящую поездку Папы Франциска в Венгрию и Словакию, которая будет походить с 12 по 15 сентября. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

34-й международный визит Святейшего Отца, по словам Маттео Бруни, станет «паломничеством в сердце Европы, во время которого Папа затронет вопросы, касающиеся всего континента». Прежде это будет «духовное путешествие»: оно начнётся с поклонения Пресвятой Евхаристии и завершится молитвенным воззванием к Богородице Скорбящей, которая в последнее столетие особо хранила земли, израненными тоталитаризмом.

Четырёхдневная поездка будет обозначена глубоким духовным подтекстом. Поэтому, отметил Бруни, «не следует смешивать её духовное прочтение с иными интерпретациями». Первая часть паломничества – в Будапешт – пройдёт в честь Пресвятого Таинства, отметил представитель Ватикана. У истоков этой поездки было желание Папы Франциска быть ближе к сотням тысяч верующих, которые с прошлого воскресенья принимают участие в Международном евхаристическом конгрессе. В частности, Преемник Святого Петра пожелал лично возглавить Святую Мессу завершения Конгресса, называемую Statio orbis: она призвана «образно и по духу» объединить Народ Божий во всём мире.

12 сентября, после нескольких часов пребывания в столице Венгрии, Святейший Отец отправится в Словакию и посетит Братиславу, Прешов, Кошице и Шаштин. Директор Зала печати отметил, что «Папа посетит народы, которые страдали от режима, репрессивного в отношении веры и религиозной свободы»; на этих землях многие епископы, священники, монахини, миряне оказывались в тюрьмах, подвергались пыткам, были замучены; местные священники тайно принимали рукоположение на заводах, где они работали. Но местные «христиане гордятся тем, что они сумели противостоять злу и гонениям, хотя порой это стоило крови».