Пресс-секретарь Архиепархии пояснил слова Папы Франциска об однополых союзах

Папа Римский Франциск призывал защитить гражданские права людей, состоящих в однополых отношениях, однако ни о каком пересмотре позиции Католической Церкви по однополым бракам быть не может, заявил РИА Новости генеральный викарий и пресс-секретарь архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Ранее СМИ сообщили, что понтифик в рамках документального фильма “Франциск” заявил, что гомосексуалисты имеют право быть в семье, они являются детьми Божьими и имеют право на семью. При этом, как сообщила газета Il Corriere della Sera, Папа Римский заявил о необходимости принятия закона о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой.

“С самого начала своего служения для Папы было очень важно обратиться к людям гомосексуальной ориентации и сказать, что Церковь для них открыта. Он сам подчеркивал, что если гомосексуальный человек сам ищет Бога, то не смеет его осуждать”, – пояснил о. Кирилл Горбунов.

В этом случае, отметил он, для понтифика была важна забота и сострадание людям, которые подвергаются дискриминации. Однако речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идет.

“Речь идет о союзе, партнерстве, которое имеет определенные правовые последствия. Например, если люди живут вместе и должны иметь возможность быть допущенными в больницу, когда один из них находится в тяжелом состоянии. Или, например, нести совместную материальную ответственность. Речь идет о том, что государство должно признавать определенные права, которые существуют между живущими в таком союзе людьми. Они не должны в этом смысле дискриминироваться. На этот счет, как я понимаю, Папа получает много писем и жалоб. И он на них реагирует”, – сказал священник.

При этом Папа Франциск, как отметил о. Кирилл, много раз повторял, что подобные союзы не являются браком с точки зрения Церкви. Согласно священному писанию и церковной традиции, как пояснил он, браком является только союз мужчины и женщины.

“Точно так же Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос, и Католическая Церковь никак не планирует пересматривать эту позицию, просто потому что не может этого сделать”, – обратил внимание официальный представитель Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

“Но есть и плоскость прав человека, и они должны соблюдаться. Мы знаем, что во многих странах люди гомосексуальной ориентации подвергаются очень серьезной дискриминации и даже насилию и расправам. Вот эти вещи недопустимы, и Церковь должна об этом напоминать”, – заключил он.



На верхнем фото — Папа Франциск с режиссером фильма «Франческо» Евгением Афинеевским