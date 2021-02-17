Преображенская епархия вступила в Великий Пост (+ФОТО)

Богослужение Пепельной среды – Святую Мессу первого дня Великого Поста с обрядом освящения и возложения пепла – возглавил 17 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня Владыка Иосиф Верт. В своем вступительном слова архипастырь еще раз напомнил, что Великий Пост – это период покаяния, а именно в покаянии мы теперь нуждаемся больше всего – и в плане очищения души и личного приближения к Богу, и в плане той тревожной ситуации, в которой мы находимся в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Владыка также ознакомил верных с Посланием на Великий Пост Папы Франциска.

Смотрите фоторепортаж с первого великопостного богослужения 2021 года от сестры Татьяны Авдокушиной, MSC