Преображенская епархия в Новосибирске торжественно встретила самый известный богородичный образ Рима (+ ФОТО)

Поздним вечером 2 января 2025 года авиарейсом из столичной Москвы в Новосибирск прибыла копия чудотворной иконы «Salus Populi Romani» («Спасение римского народа»). В заснеженную столицу Сибири этот драгоценный дар Папы Франциска российским католикам доставил назначенный вспомогательным епископом Преображенской епархии о. Штефан Липке SJ.

Напомним, что по преданию, данный образ написан самим апостолом Лукой в Иерусалиме. Представляющий Пречистую Деву решительной и нежной одновременно, он называется «Salus Populi Romani» («Спасение римского народа»), так как в 590 году именно через него Риму было даровано чудо освобождения от свирепствовавшей моровой язвы — после того, как святой Григорий Великий пронёс эту икону Крестным ходом по городу. Иконографически данный образ объединяет в себе греческий тип Одигитрии («Путеводительницы», от греч. hodeghètria – «Та, что указывает путь», то есть Христа) с типом Гликофилуза (glykophilùsa – «Та, что любит нежно»).

Современный список, сделанный итальянским иконописцем Антонио Скьявоне, Святейший Отец Франциск лично благословил 25 октября 2024 года в присутствии митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци, ординария епархии святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля и монс. Роландаса Макрицкаса, кардинала и коадъютора Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы. А в прошлое воскресенье, 29 декабря 2024 года, в присутствии этой иконы в Москве было совершено торжественное открытие Юбилейного года.

На протяжение всего Юбилейного года список древнего образа будет сопровождать католиков Поместной Церкви. И Преображенская епархия — вторая из российских, которая встречает эту икону на своей территории.

По этому случаю 3 января в Кафедральном соборе Преображения Господня была совершена Святая Месса, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт в сослужении епископа-номината Штефана Липке SJ, настоятеля Крестовоздвиженской обители францисканцев о. Коррадо Трабукки OFM, настоятеля прихода кафедрального собора о. Кшиштофа Корольчука SJ, о. Давида Трухильо Регаладо из общины Неокатехуменального пути и о. Георгия Мецлера.

В начале богослужения Преосвященный Иосиф отметил, что особая торжественность встречи обусловлена тем, что для Рима, Италии и всей Католической Церкви эта древняя икона имеет значение, аналогичное, пожалуй, самым известным и почитаемым в нашей стране образам Пресвятой Девы Марии — Казанской и Владимирской иконам Божией Матери.

В главном храме Преображенской епархии святыня будет находиться вплоть до воскресенья 5 января, причем на весь этот период кафедральный собор будет открыт с 10-00 до 20-00, чтобы каждый желающий смог прийти в любое время с утра до вечера и лично помолиться перед ней.

С понедельника 6 января этот список на два дня будет передан в приход отцов-францисканцев на Левом берегу. А далее паломничество знаменитой иконы продолжится по другим приходам, как в нашей епархии, так и по всей необъятной России — от Калининграда до Камчатки.

Расписание богослужений в Кафедральном соборе Преображения Господня 4 и 5 января:

4 января (суббота) – Св. Месса, начало в 11-00 и в 18-00

5 января (воскресенье) – Св. Месса, начало в 11-00 и в 18-00