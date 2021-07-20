Учреждена премия имени Франциска Ассизского и Карло Акутиса

В ответ на призыв Папы Франциска к обновлению экономики в духе всеобщего братства итальянская епархия Ассизи, Ночера-Умбра и Гуальдо-Тадино и францисканское святилище Отречения святого Франциска от земных благ учредили ежегодную премию «Франциск Ассизский и Карло Акутис – за экономику братства».

Первым лауреатом этой премии уже стал Серафический институт в Ассизи — опекаемый францисканцами реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Также в конце июня начался конкурсный отбор на следующий выпуск премии – 2022 года. В нем могут принимать участие как отдельные лица, так и организации, в том числе апостольские нунциатуры, епископские конференции, монашеские конгрегации, передает Vatican News.

Все желающие могут направлять свои проекты жюри: размер премии — 50 тысяч евро.

Цель конкурса – «продвижение обновления экономики под знаком всеобщего братства всех людей, начиная с ситуации и с потребностей самых смиренных и терпящих лишения, в евангельской перспективе единого отцовства Бога и замысла любви для всех Его чад». Премии будет удостоен лучший проект, представленный организаторам до 31 октября; предпочтение будет отдаваться авторам до 35 лет. Победитель получит 50 тысяч евро и накидку, символизирующую плащ, которым епископ Гуидо прикрыл молодого Франциска, когда тот, обнажившись, публично отрекся от земных благ.

Найти более подробную информацию и подать заявку на соискание премии можно по этому адресу: www.francescoassisicarloacutisaward.com