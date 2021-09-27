Премия им. Франциска Ассизского и Карло Акутиса: прием работ продлен до конца года

Срок приёма работ на конкурс «Франциск Ассизский и Карло Акутис – за экономику братства» продлен до 31 декабря. Такое решение приняли организаторы – дирекция ассизского Фонда святилища Отречения от земных благ — отметив, что большая часть конкурсных проектов начинает поступать именно сейчас, с наступлением осени, после периода летних отпусков и каникул.

Vatican News напоминает, что ранее последний срок сдачи проектов был предусмотрен 31 октября.

Свои проекты помощи самым бедным, направленные на достижение социальной и экономической эмансипации в Италии и во всем мире, могут присылать как отдельные участники, так и ассоциации, предприятия, фонды –по отдельности или совместно.

Как говорится в уставе премии, она была учреждена для «продвижения и обновления экономики под знаком всеобщего братства всех людей, начиная с ситуации и интересов самых смиренных и неблагополучных в евангельской перспективе единого отцовства Бога и Его замысла любви для всех Его чад».

Найти более подробную информацию и подать заявку на соискание премии можно по этому адресу: www.francescoassisicarloacutisaward.com