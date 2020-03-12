Предстоятель белорусских католиков призвал молиться о защите от коронавируса

Предстоятель Римско-Католической Церкви в Белоруссии, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал верующих молиться Богу о защите от распространения нового типа коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Мир охватила эпидемия коронавируса. Заразная и опасная болезнь проявляется во всё большем количестве стран мира, в том числе и в Беларуси. Врачи и санитарные службы делают все возможное, чтобы ее предотвратить и как можно скорее вылечить заболевших. При этом они даже рискуют своей жизнью», – говорится в обращении архиепископа Кондрусевича на сайте catholic.by. Белорусский иерарх призвал поддержать эти усилия молитвой. «В связи с этим обращаюсь к священникам и верующим с призывом на каждой Святой Мессе во время молитвы молиться с мыслями о защите нашего народа от этой опасной заразной болезни, а также с мыслями обо всех заболевших, врачах и сотрудниках службы здравоохранения», – пишет Высокопреосвященный Владыка Кондрусевич.

Одновременно предстоятель Римско-Католической Церкви в Белоруссии обратился к верующим с призывом сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм. «Пусть добрый и милосердный Бог… сохранит нас от эпидемии коронавируса и одарит благодатью здоровья души и тела», – добавил архиепископ.