Представлен Гимн 52-го Международного Евхаристического Конгресса (ВИДЕО)

Организаторы Международного Евхаристического Конгресса, который будет проходить в Будапеште с 5 по 12 сентября этого года, провели презентацию официального гимна предстоящего форума и выпустили музыкальный клип с его исполнением.

Презентация, по словам организаторов форума, состоялась в преддверии объявленной поездки Папы Франциска в Венгрию.

Об этом паломничестве Святейшего Отца уже сообщалось ранее, но его точная дата была официально объявлена лишь в минувшее воскресенье 4 июля самим Папой Франциском после чтения полуденной молитвы «Ангел Господень».

Напомним, 52 Международный Евхаристический Конгресс, который первоначально должен был состояться в Будапеште в сентябре 2020 года, позже был отложен на один год. Причиной переноса стала общая ситуация, вызванная эпидемией коронавируса и её последствия, а также возникшие в связи с этим трудности, связанные со свободным передвижением верующих и паломников. За всю историю Евхаристических конгрессов, начиная с 1881 года, вынужденный перерыв в их проведении был связан только с Первой и Второй мировыми войнами; после Второй мировой войны всемирные католические встречи такого рода не проводилось до 1952 года. Это первый случай, когда запланированные мероприятия пришлось отменить из-за пандемии.

Как передает ТВ Кана со ссылкой на Rome Reports, представленный гимн представляет собой обновленную версию старого гимна, который звучал на Конгрессе 1938 года, также проходившего в Столице Венгрии: