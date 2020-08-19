Представители различных религий молились о мире в Белоруссии по-белорусски, по-еврейски и по-арабски

Вечером 18 августа, откликнувшись на приглашение архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, в «Красном Костеле» (католический храм, расположенный на центральной площади Минска, рядом с Домом Правительства Республики Беларусь) на совместную молитву за Белоруссию собрались представители различных христианских конфессий, иудаизма и ислама. Молитва была приурочена к общеевропейской акции молитвенной солидарности с белорусским народом, которая проходила по инициативе Европейской конференции католических комиссий по вопросам справедливости и мира Iustitia et Pax.



Направляясь в храм Святого Симеона и Святой Елены, архиепископ Тадеуш Кондрусевич задержался возле следственного изолятора на улице Володарского. У стен старинного острога иерарх вместе с собравшимися там людьми, протестующими против незаконных задержаний, помолился одну тайну Святого Розария.

В 19 часов по минскому времени, когда христиане всей Европы молились за Беларусь, собравшиеся в «Красном Костеле» представители различных религиозных конфессий Республики прочитали совместно молитву «Отче наш». Предваряя ее, Высокопреосвященный Тадеуш Кондрусевич сказал: «Дорогие братья и сестры, мы переживаем очень сложное время нашей истории, истории нашей страны. Так случилось, что брат на брата поднял руку: в одной руке — камень, в другой — оружие. Мы не знаем, что может случиться завтра». Иерарх добавил, что только Бог может сдержать происходящее в эти дни нарастание зла, и как раз для этого и необходима молитва. Он напомнил, что представители различных религий Белоруссии уже второй раз в этом году собираются на совместную молитву в «Красном Костеле»: в марте здесь прозвучала молитва об избавлении от пандемии коронавируса, а теперь, в августе, — от «пандемии» лжи и ненависти, могущих привести к разрушению страны.



Глава белорусского католического епископата сформулировал общее намерение этой молитвы: пусть Беларусь развивается мирным путем, для чего существуют все предпосылки, так как на белорусской земле издавна в мире и согласии проживают представители различных христианских вероисповеданий и различных религий. «Так пусть же наша сегодняшняя встреча поможет нам стяжать дух солидарности между всеми нами, между людьми разных языков, разных вероисповеданий — всеми гражданами нашей страны. У нас у всех один паспорт, мы принадлежим к одной стране, и мы должны составлять одну семью. Очень важно нам быть вместе и просить Небесного Отца о даре единства», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

После прочтения молитвы «Отче наш» председатель Конференции католических епископов Беларуси прочитал еще молитву за Отечество по заступничеству Пресвятой Богородицы, авторство которой принадлежит святому Папе Иоанну Павлу II.



Далее представитель Белорусской Православной Церкви протоиерей Александр Шимбалев, пришедший на совместную молитву по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, напомнил, что Церковь призывает всех без исключения людей к любви и миру, к уважению человеческого достоинства, этого образа Божьего, и стремится к тому, чтобы в жизни не было обмана, ненависти, злобы; чтобы никогда не поднимал руки брат на брата. «Все вопросы можно решить мирно, и главное — мы обращаемся в молитве к Богу, чтобы он преобразил души и сердца тех людей, которые вышли на путь жестокости, ненависти; чтобы мы вместе, всей страной воспряли и преобразились в любви», — заключил православный священник.

Канцлер курии Белорусской Греко-Католической Церкви отец Евгений Усошин призвал видеть в другом человеке своего брата и сестру и ценить в нем образ Божий.



Представитель Объединения христиан полного Евангелия пастор Валерий Шейбак отметил, что сегодняшние события в Беларуси — это не просто политическое явление, поскольку ситуация уже перешла в морально-этическую плоскость и потому требует участия Церкви и покаяния всего народа в грехах лжи, насилия и надругательства над людьми, провоцирования ненависти. «К кому же идти? Что есть совестью народа? Совестью народа есть Церковь, которая не заражена политическими пристрастиями и пропагандой, откуда бы они ни исходили», — констатировал протестантский пастор и добавил, что только Церковь в состоянии вывести народ на путь исцеления в Боге: «Церковь, которая и президенту может указать на грех, и оппозиционеру может указать на грех, а также послужить в любви Христовой и истине и тому, и другому». «Жыве Беларусь, но только с Богом», — подвел итог Валерий Шейбак и завершил свое выступление чтением покаянного псалма Давида, которое он вознес от имени белорусского народа.



Главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович в своей речи объяснил смысл молитвы, в которой верующие обращаются к Богу как к Отцу и Царю. Как своего Отца мы просим Его о милосердии, а как Властелина — о справедливом суде. «Отче наш и Владыка — этими словами мы говорим, что нам одновременно нужно и милосердие в наших сердцах, <...> и справедливый суд, чтобы каждый из нас понимал, что происходит», — сказал раввин, подчеркнув, что без обеих этих реалий невозможно идти в светлое будущее. В заключение он на иврите пропел молитву к Всевышнему Отцу и Царю с прошением о милости и справедливости.



Представитель белорусского мусульманского сообщества председатель Совета имамов Республики Беларусь Дмитрий Радкевич обратился к собравшимся с пожеланием мира: «Соотечественники, братья и сестры! <...> Мусульмане Беларуси вместе со всеми согражданами молятся за мир, за окончание насилия, за то, чтобы будущее было более светлым, более счастливым», — сказал имам, отметив, что для этого необходимо внутреннее преображение и следование высшему нравственному закону. «Это наша ответственность, это наша страна, и мы должны понять, что есть люди разных взглядов, разных мнений, и мы должны менять в первую очередь самих себя»,— заключил Дмитрий Радкевич, после чего прочел молитву за отечество на арабском языке.



В молитве за Беларусь с участием представителей различных вероисповеданий в «Красном Костеле» приняло участие более тысячи человек, и еще приблизительно столько же присоединилось к ней благодаря прямой трансляции на портале Catholic.by.

По материалам Catholic.by