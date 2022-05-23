Представители лютеран и католиков исключены из президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями

Распоряжением от 18 мая 2022 года № 147-рп из состава Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ исключены Дитрих Брауэр и Игорь Ковалевский, сообщает сайт Института религии и политики.

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Брауэр уехал из РФ после начала спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года.

Католический священник Игорь Ковалевский еще ранее покинул Россию.

На сайте Кремля приведен обновленный состав Совета.

Примечательно, что новые представители лютеран и католиков в Совет не введены.

***

Состав участников совета

По состоянию на 18 мая 2022 года:

Вайно А.Э. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (председатель Совета)

Ярин А.В. начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (заместитель председателя Совета)

Аюшеев Д.Б. Пандито Хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи России

Бердиев И.А. муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Гайнутдин Равиль (Гайнутдинов Р.И.) муфтий, председатель Совета муфтиев России

Гончаров О.Ю. пастор, первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня

Дионисий (Порубай П.Н.) митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской патриархии

Езрас (Нерсисян М.Г.) архиепископ, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви

Иларион (Алфеев Г.В.) митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата

Клямко А.С. заместитель председателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви

Козлов М.Е. протоиерей, председатель Учебного комитета Русской православной церкви

Козырев А.П. исполняющий обязанности декана философского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»

Корнилий (Титов К.И.) митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви

Кропачев Н.М. ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Кудрявцев А.И. председатель совета Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация защиты религиозной свободы»

Лазар Берл (Лазар Пинхос Берел) главный раввин России

Легойда В.Р. председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви

Ряховский С.В. начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников)

Таджуддин Талгат (Таджуддинов Т.С.) председатель (Верховный муфтий) Центрального духовного управления мусульман России

Третьяков А.В. референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (ответственный секретарь Совета)

Филиппов В.М. председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»