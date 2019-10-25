Представитель Ватикана в ООН: человечество должно защитить Землю от ядерной угрозы

На 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил на тему ядерного оружия архиепископ Бернардито Клеопас Ауса, постоянный наблюдатель в ООН от Святейшего Престола. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Мы живём в неспокойные времена, и, возможно, нет более серьёзных угроз, чем те, с которыми сталкивается человечество в процессе ядерного разоружения. Договоры «отменяются и нарушаются», система контроля над вооружениями намного слабее, чем прежде, подчеркнул архиепископ Ауса. Заново началась гонка ядерных вооружений, причём технологические новшества затрудняют международный контроль. Человечество несёт ответственность за «защиту Земли, нашего общего дома, от разрушительной силы атомного оружия», и государства должны прилагать все усилия для ликвидации ядерного оружия и для всеобщего, полного разоружения, «дабы человеческая семья смогла воспользоваться плодами мира».

Монсеньор Ауса напомнил об энциклике Папы Иоанна XXIII Pacem in terris. По словам архиепископа, теперь нет смысла утверждать, что война может стать инструментом правосудия. Исходя из этой убежденности, Святейший Престол ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о полном запрещении ядерных экспериментов и недавний Договор о запрещении ядерного оружия. Святейший Престол, заявил Высокопреосвященный Ауса, твёрдо убежден, что эти договоры являются «жизненно важными элементами структуры ядерного разоружения» и дополняют друг друга для построения мира, свободного от атомного оружия.

Для полной реализации заложенных в договорах перспектив необходимо неустанно работать над восстановлением диалога и устранением пробелов в доверии, которые, к сожалению, характеризуют нынешнюю ситуацию в области процесса разоружения. Международная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в 2020 году, станет важным этапом обновлённого диалога, подчеркнул в конце выступления архиепископ Бернардито Ауса.