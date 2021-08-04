Представитель УГКЦ обсудил участие общины в мероприятиях по случаю визита Папы в Словакию

В рамках визита в Словакию председатель пастырско-миграционного отдела (ПМО) Украинской Греко-Католической Церкви епископ Степан Сус встретился с послом Украины в Словацкой Республике Юрием Мушкой.

Стороны обсудили участие верных УГКЦ в мероприятиях по случаю визита Папы Франциска в Братиславу, который запланирован на сентябрь этого года, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Также затрагивались актуальные вопросы обеспечения религиозных потребностей украинцев в Словацкой Республике и дальнейшего сотрудничества между УГКЦ и украинским посольством.

Епископ поблагодарил Мушку за поддержку и активное участие дипломатического корпуса в жизни украинского общества, в том числе и церковного. В ответ украинский дипломат выразил благодарность Сусу за духовную опеку над украинцами в Братиславе.

Кроме того представитель УГКЦ также встретился с главой Епископской конференции в Словакии архиепископом Братиславским Станиславом Зволенским. Епископ Сус поблагодарил архиепископа Зволенского за то, что уже в течение года украинское сообщество в Братиславе имеет возможность молиться на украинском языке в своей Церкви.

Гость вручил архиепископу Братиславскому благодарственную грамоту от Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава за вклад в развитие Украинской Греко-Католической Церкви в Словакии. В свою очередь монс. Зволенский отметил, что присутствие украинской общины при словаках-греко-католиках является богатством для них и пообещал в дальнейшем поддерживать братскую миссию УГКЦ на территории Словакии.