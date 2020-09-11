Представитель Святейшего Престола посещает Республику Беларусь

Секретарь Государственного секретариата Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер отбыл с рабочим визитом в Республику Беларусь в пятницу, 11 сентября, чтобы засвидетельствовать внимание и близость Папы Франциска к Поместной Католической Церкви и к этой стране в целом.

В программе визита — встречи с представителями государственной власти и католическими епископами страны, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Пресс-центра Ватикана.

Официальная поездка ватиканского куриального прелата продлится с 11 по 14 сентября.

«Сегодня запланирована встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с архиепископом Полом Ричардом Галлахером», — в свою очередь сообщили в МИД РБ.