Представитель РПЦ в Страсбурге призвал молиться перед вакцинацией

Глава представительства Русской Православной Церкви в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых) советует всем верующим помолиться перед вакцинацией от коронавируса.

«Как и перед любой медицинской помощью, перед вакцинацией советую всем верующим помолиться Богу со смирением и пониманием того, что все в руках Божиих, а мы принимаем помощь медицины как врачества, благословленного Богом и служащего нашему здравию», — цитирует священника Интерфакс.

Сам он сделал вторую дозу вакцины «Пфайзер» 15 июля. «Спустя сутки чувствую себя хорошо, все прошло легче, чем с первой. Первую вакцину сделал 7 июня, тогда была слабость примерно сутки, и ломило тело. Решение о вакцинации принимал свободно, следуя советам большинства специалистов и уважаемых иерархов и священников, однако также волновался и переживал», — рассказал архимандрит.

Он признался, что перед каждой дозой старался «как можно смиреннее» просить Бога обратить принимаемую вакцину на благо здоровья, «которое есть дар Божий для каждого человека».

В заключение он пожелал, чтобы мы «всем миром победили этот вирус и смогли жить вновь свободно во всяком благочестии и чистоте».