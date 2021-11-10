Председатель ОВЦС встретился с Секретарем Св. Престола по отношениям с государствами

9 ноября 2021 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился с Секретарем Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, прибывшим в Москву в рамках российско-ватиканских консультаций по линии внешнеполитических ведомств.

Встреча прошла в здании Апостольской нунциатуры в Российской Федерации при участии Апостольского нунция архиепископа Джованни Д’Аниелло, советника Апостольской нунциатуры монсеньора Петра Тарнавского, сотрудника Государственного секретариата Св. Престола монсеньора Пола Бутнару и сотрудника ОВЦС И.А. Николаева.

Митрополит Иларион приветствовал монсеньора Галлахера, подчеркнув важность развития контактов Русской Православной Церкви с Государственным секретариатом Святейшего Престола. В свою очередь архиепископ Галлахер выразил радость в связи с возможностью встретиться с председателем ОВЦС для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг тем, представляющих взаимный интерес. Митрополит Иларион подробно информировал собеседника о ходе возрождения церковной жизни на постсоветском пространстве и на территории России, а также о позиции Русской Православной Церкви по ряду аспектов межправославных и межхристианских отношений.

В завершение встречи митрополит Иларион и архиепископ Пол Ричард Галлахер обменялись памятными подарками.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС