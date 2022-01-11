Председатель ОВЦС встретился с Предстоятелем Армянской Католической Церкви

10 января 2022 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Киликийским Рафаэлем Петросом XXI, впервые прибывшим в Россию в качестве Предстоятеля Армянской Католической Церкви с момента избрания на Патриарший престол в сентябре 2021 года.

Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Рафаэля Петроса XXI сопровождали настоятель армяно-католического прихода в Москве, викарий архиепископа Армянской Католической Церкви для России протоархимандрит Петрос (Есаян) и Патриарший секретарь игумен Нарек (Мноян). Со стороны Русской Православной Церкви во встрече участвовали секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудник ОВЦС С. Г. Алферов.

Митрополит Иларион приветствовал высокого гостя от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владыка отметил важность сотрудничества между Московским Патриархатом и Армянской Католической Церковью, в том числе в реализации гуманитарных проектов в Сирии и Ливане.

Со своей стороны Его Блаженство поблагодарил митрополита Илариона за оказанное гостеприимство, выразив признательность Святейшему Патриарху Кириллу и всей Русской Православной Церкви, а также Российскому государству за последовательные усилия по оказанию поддержки преследуемым и находящимся в бедственном положении христианам в разных регионах мира. Предстоятель Армянской Католической Церкви высоко оценил участие Московского Патриархата в содействии урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и в оказании Россией поддержки традиционным христианским общинам Ближнего Востока. «История свидетельствует, что именно Российское государство всегда оказывало наиболее эффективную помощь своим преследуемым братьям по вере, тогда как все остальные зачастую ограничивались пустыми обещаниями, которые в лучшем случае оставались на бумаге. Мы помним это и искренне благодарны за все, что вы для нас делаете», – отметил, в частности, Блаженнейший Католикос-Патриарх Рафаэль Петрос XXI.

Состоялось также обсуждение других вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в общем контексте православно-католического взаимодействия.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС