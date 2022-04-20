Председатель ОВЦС направил почетному Папе Римскому Бенедикту XVI поздравление с 95-летием

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поздравил почетного Папу Римского Бенедикта XVI с 95-летием со дня рождения, который Йозеф Ратцингер отмечал в минувшую субботу, 16 апреля. (Кроме того, 19 апреля 2022 года исполнилось 17 лет со дня избрания Бенедикта XVI на престол Святого Петра.)

В поздравительном послании говорится:

«Ваше Святейшество!

Примите мои сердечные поздравления по случаю празднуемого Вами 95-летия!

Ваши многолетние труды на поприще богословия снискали Вам славу одного из наиболее выдающихся теологов современности. В соответствии с Вашим епископским девизом «Cooperatores Veritatis» («Споспешники Истины») (3 Ин. 1:8), Вы не ограничивались работой в академической сфере, посвящая силы пастырскому служению на многих ответственных постах. Наконец, по воле Божией на протяжении восьми лет Вы достойно возглавляли Римско-Католическую Церковь, способствуя укреплению ее чад в добродетелях веры, надежды и любви и делу проповеди Евангелия во всем мире.

С благодарностью вспоминаю наши личные встречи и обстоятельные обсуждения многих актуальных вопросов современности. Рад засвидетельствовать, что во многом благодаря Вашему внимательному и компетентному восприятию христианского Востока в свое время значительно активизировалось сотрудничество Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви, успешно развивающееся вплоть до настоящего времени.

Желаю Вам крепости сил душевных и телесных и всесильной и всеукрепляющей помощи Божией в трудах.

С любовью о Господе,

Председатель Отдела внешних церковных связей

Московского патриархата

митрополит Волоколамский Иларион



Источник: Служба коммуникации ОВЦС