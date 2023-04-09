Председатель ОВЦС направил главам инославных Церквей поздравления с Пасхой Христовой

9 апреля 2023 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний поздравил с праздником Воскресения Христова глав инославных Церквей, празднующих в этот день Пасху. Пасхальные поздравления направлены, в частности: Папе Римскому Франциску; Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II; Маронитскому Патриарху Антиохийскому и всего Востока Бешаре Бутросу кардиналу ар-Раи; Греко-Мелькитскому Патриарху Антиохийскому и всего Востока, Александрийскому и Иерусалимскому Юсефу I Абси; Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока Мар Аве III; Митрополиту Маланкарскому Василию Мар Фоме Матфею III, Католикосу Востока; Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту Джастину Уэлби; Католикосу Киликийскому Араму I; Армянскому Патриарху Иерусалима Нурхану Манукяну; Армянскому Патриарху Константинополя Сааку Машаляну; Главе Армянской Католической Церкви Католикосу-Патриарху Киликийскому Рафаэлю Петросу ХХI; епископу Копенгагенскому д-ру Петеру Сков-Якобсену (Церковь Дании); Примасу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии архиепископу Турку и Финляндии д-ру Тапио Луоме.

Поздравляю Вас со Светлым праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этот день мы вспоминаем спасительную жертву Агнца Божия, который взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис. 53. 4). Воскресение Спасителя означает победу жизни над смертью и тлением, оно есть свидетельство нашего спасения и основание веры, которой мы получаем прощение грехов (Деян. 10. 43) и становимся наследниками Царствия Небесного.

В этот день пусть умножатся между нами праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14. 17). В духе Пасхального торжества встретим этот праздник, славя и воспевая Бога, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3.16).

От всего сердца желаю Вам помощи Божией в высоком служении и духовной радости о Воскресении Господнем.

С любовью о Господе,

Председатель Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата

митрополит Волоколамский Антоний



Источник: Служба коммуникации ОВЦС