Председатель Конференции католических епископов России выразил свои соболезнования в связи с трагедией на шахте Кузбасса

Губернатору Кемеровской области

Цивилёву Сергею Евгеньевичу

Глубокоуважаемый Сергей Евгеньевич,

Позвольте выразить самые глубокие соболезнования Вам, и в Вашем лице — родным и близким жертв страшной трагедии на шахте «Листвяжная» и всем жителями Кемеровской области. Вместе с Вами я глубоко скорблю о смерти шахтеров, людей труда, мужей, отцов, сыновей, братьев, друзей. Человеческие слова не могут исцелить такую рану, но мы верим, что молитва, обращенная к Богу, и милосердная любовь способны удержать сердца от отчаяния.

Мы молимся об упокоении для жертв трагедии, об утешении и поддержке для их родных и близких, о Божией помощи и защите для тех, кому предстоит ликвидировать последствия катастрофы и продолжить труд погибших. Мы молимся также и о том, чтобы жизнь и безопасность людей труда, от работы которых зависит благополучие всей страны и каждого из нас, всегда были главным приоритетом и заботой тех, на кого возложена такая ответственность.

Всех верующих католиков призываю к молитве о погибших и их родных и близких, а священников прошу по возможности отслужить о них Святую Мессу.

С глубоким соболезнованием,

Архиепископ Павел Пецци

Председатель Конференции

католических епископов России

Источник: Сайт ККЕР