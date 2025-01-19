Празднуем Крещение Господне по Юлианскому календарю

19 января (6 января по «старому стилю») христиане византийской традиции, живущие по Юлианскому календарю, празднуют Крещение Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан.

До V века было принято вспоминать Рождество и Крещение Сына Божия в один день – 6 января, и назывался этот праздник Теофанией – «Богоявлением», что указывало на воплощение Бога-Слова в мире и на откровение Пресвятой Троицы над Иорданскими водами. Однако с V века на Востоке Рождество Христово стало праздноваться отдельно, 25 декабря (по Юлианскому календарю), и, таким образом, единственным содержанием праздника Богоявления осталось событие Крещения Господня. С того же времени период, начинающийся с Рождества и заканчивающийся Навечерием или Сочельником праздника Крещения, стал называться «Святками».

Слово «Навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — «Сочельник» (или «сочевник») связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво. Согласно восточной христианской традиции, Крещенский Сочельник является постным днем в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса в реке Иордан и благовествовал о Нем, а позднее был заключен под стражу и казнен царем Иродом Антипой.

В Сочельник и непосредственно в сам день Крещения Господня после Литургии в храмах совершается Великое освящение воды. Водоосвящение (Водосвятие) называется «великим» по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только прообразом омовения грехов в Таинстве Крещения, но и действительным освящением самого естества вод через погружение в них Бога во плоти. Вода, освящаемая на Крещение Господне, называется Агиасмой или просто «Крещенской водой». Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII века обряд Великого водоосвящения совершают два раза – и в Крещенский Сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления, 6 (19) января.

В эти дни верующие кропят крещенской водой свои дома, священники освящают водоемы.



Редакция «Сибирской католической газеты» от всей души поздравляет всех, кто празднует сегодня Богоявление (Крещение Господне) — греко-католиков и братьев православных!