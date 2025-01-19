Празднуем Крещение Господне по Юлианскому календарю

Празднуем Крещение Господне по Юлианскому календарю

Январь 19, 2025

19 января (6 января по «старому стилю») христиане византийской традиции, живущие по Юлианскому календарю, празднуют Крещение Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан.

До V века было принято вспоминать Рождество и Крещение Сына Божия в один день – 6 января, и назывался этот праздник Теофанией«Богоявлением», что указывало на воплощение Бога-Слова в мире и на откровение Пресвятой Троицы над Иорданскими водами. Однако с V века на Востоке Рождество Христово стало праздноваться отдельно, 25 декабря (по Юлианскому календарю), и, таким образом, единственным содержанием праздника Богоявления осталось событие Крещения Господня. С того же времени период, начинающийся с Рождества и заканчивающийся Навечерием или Сочельником праздника Крещения, стал называться «Святками».

Слово «Навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — «Сочельник» (или «сочевник») связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво. Согласно восточной христианской традиции, Крещенский Сочельник является постным днем в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса в реке Иордан и благовествовал о Нем, а позднее был заключен под стражу и казнен царем Иродом Антипой.

В Сочельник и непосредственно в сам день Крещения Господня после Литургии в храмах совершается Великое . Водоосвящение (Водосвятие) называется «великим» по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только прообразом омовения грехов в Таинстве Крещения, но и действительным освящением самого естества вод через погружение в них Бога во плоти. Вода, освящаемая на , называется Агиасмой или просто «Крещенской водой». Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII века обряд Великого водоосвящения совершают два раза – и в Крещенский Сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления, 6 (19) января.

В эти дни верующие кропят крещенской водой свои дома, священники освящают водоемы.


Редакция «Сибирской католической газеты» от всей души поздравляет всех, кто празднует сегодня (Крещение Господне) — греко-католиков и братьев православных!

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