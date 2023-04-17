Празднование дня Светлого Христова Воскресения в приходах российских греко-католиков (ФОТО)

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! (Тропарь Пасхи).

В этом году верные, живущие по юлианскому и ново-юлианскому календарям, встретили Святую Пасху 16 апреля. Главный праздник христианского мира отмечают греко-католики, братья православные, а также некоторые другие общины верующих во Христа Воскресшего.

В нынешнее пасхальное утро Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста в столице Сибири возглавил Преосвященный Владыка Иосиф Верт — Ординарий для католиков византийского обряда в России.

Также праздничные богослужения в день Светлого Христова Воскресения прошли во всех других греко-католических приходах нашей страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Челябинске, Сургуте, Нижневартовске, Омске, Томске, Прокопьевске…