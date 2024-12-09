Праздник Святого Николая в Новосибирском «Каритас» (+ ФОТО)

В пятницу 6 декабря в штаб-квартире «Каритас Преображенской епархии», расположенной в левобережной части Новосибирска, было много гостей. Поводом собраться стал один из всенародно любимых зимних праздников – День Святого Николая.

Обычно на это традиционное мероприятие в конце года (перед Рождеством) сотрудники Каритас приглашают всех добровольцев, волонтеров, партнеров и спонсоров, чтобы поблагодарить их за помощь и поддержку. В этом году на празднике присутствовали представители Католической и Лютеранской Церквей, Правительства Новосибирской области, Мэрии г. Новосибирска и филиала комплексного центра Кировского района, партнеры из некоммерческого сектора и представители бизнеса, а также волонтеры и сотрудники благотворительной организации.

По традиции хозяева мероприятия всегда радуют дорогих гостей каким-нибудь чудесным спектаклем. Но в этом году все сказочные персонажи оказались очень заняты – вот уже несколько месяцев в сказочном лесу проходили выборы на звание «Лучшего волшебника 2024 года». И поэтому в последний месяц уходящего года было решено подвести итоги этого конкурса, в котором встретились и сразились сразу пять главных волшебных кандидатов: группа «Бабки-Ёжки», Дед Мороз, Золотая Рыбка, Мэри Поппинс и Аладдин.

Яркие и красочные номера этих персонажей были представлены в исполнении волонтёров, сотрудников и непосредственных участников благотворительных проектов – детских клубов «Нарния», «Созвездие», а также столовой Св. Николая. Полёт фантазии и щедрая выдумка, юмор и обилие спец.эффектов, режиссеры-постановщики, сценаристы, педагоги по хореографии, вокалу, сценической речи, актерскому мастерству, звук, свет, кейтеринг, клининг, фотография, контроль качества — все это наш любимый Каритас и его многочисленные друзья. Это и есть победитель конкурса. Как сказала в своём слове директор «Каритас – Новосибирск» сестра Дарья Рассказова CSSE, «сегодня на этой сцене мы видели много чудес. Но ещё больше чудес мы видим ежедневно в нашей жизни. Это чудо, когда дети возвращаются к маме, когда бездомные вместе с горячим супом получают признательность и уважение, когда тяжело болеющие люди встают, видят и ходят. Всё это — чудеса нашей жизни, и без вас, друзья, этого чуда не произошло бы. Вы и есть наши Главные волшебники. Спасибо вам за помощь и поддержку!»

А кульминацией праздника, как всегда, стало появление «виновника торжества» – Святого Николая – в ответ на призыв маленьких его участников. Святой Николай, приходи!!! – трижды громко позвали дети. И Святой откликнулся! А как же иначе? Хорошо известно, как сильно этот Святой любит детей. Особенно любит Святой Николай приходить к хорошим, послушным детям. Так что же доброго успели сделать в уходящем году юные друзья Святого? Помогали родителям, братьям и сестрёнкам, друзьям и подружкам, регулярно заправляли постель, убирали свою комнату и мыли посуду, оказывали услуги пожилым людям и инвалидам!? И всегда – ВСЕГДА! – чистили зубы по утрам и вечерам! И много чего другого…

— Тогда вперёд, за мной! За подарками! – воскликнул чудесный Гость. И дети, пришедшие на праздник, паровозиком устремились к долгожданным подаркам.

В завершение торжественной части вечера ко всем собравшимся обратился президент «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» Епископ Иосиф Верт.

Владыка поблагодарил юных и взрослых артистов за их искреннее и живое творчество, за радость, которую они доставили зрителям своей постановкой, а также выразил огромную признательность всем сотрудникам и волонтерам организации «Каритас», друзьям и партнерам, пожелал им и в дальнейшем распространять в мире добро, после чего призвал благословение Божие на всех, кто помогает этой структуре творить дела милосердия.

Ну а потом был праздничный фуршет. И сверкающая огнями нарядная красавица-елка напоминала, что уже менее чем через три недели всех нас – гостей и хозяев, бедных и богатых, нуждающихся и спонсоров – ждет светлый праздник Рождества Христова!



Некоторые моменты праздника запечатлел объектив главной фото-волшебницы «Каритас» – Юлии Шулус: