Православный священник развеял один миф о Яблочном Спасе

Запрет на употребление яблок до праздника Преображения Господня действительно существует, но верующие, вопреки распространенному мнению, могут спокойно есть их и до Яблочного Спаса, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

«Воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня, действительно, существует. Оно зафиксировано в Типиконе (в церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет», – говорит отец Максим.

Священник объяснил, что «Церковь трактует это предписание как форму добровольной самодисциплины». По его словам, определенный период воздержания означает, что человек способен себя ограничить ради важного церковного события и в праздник не просто «съесть», а именно «вкусить» яблоко.

Клирик также напомнил известную жизненную мудрость: «все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость». Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления какого-либо плода, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.