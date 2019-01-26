Православный ансамбль из Болгарии выступил в Ватикане

Одним из многочисленных культурно-духовных событий в рамках Недели молитвы о единстве христиан стало выступление православного ансамбля «Болгарский коллегиум Осанна» в Ватикане.

Певчие под руководством Элицы Христовой исполнили песнопения византийской традиции в Папском приходе Святой Анны, расположенном на территории Государства Града Ватикан.

Концерт проходил при содействии Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств, которую представлял ее официал эксперт по литургии восточных обрядов священник Сальвадор Агилера Лопес

В знак признательности певчие получили в подарок список иконы «Богородица нашего спасения», написанной испанским художником Раулем Берсозой для частной капеллы кардинала Сара, передает Ольга Сакун из Града Ватикан.



На фото — «Болгарский коллегиум Осанна» с о. Сальвадором Агилерой и настоятелем прихода Святой Анны о. Бруно Сильвестрини (в центре)



Источник: Vatican News